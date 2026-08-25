Jak narodziło się UFO. Tajne akta z 1947 roku pokazują, że armia USA nie uznała latających dysków za bajkę

Teczka, w której UFO jeszcze nazywa się latającym dyskiem

Ta historia zaczyna się nie od filmu science fiction, nie od komiksu i nie od telewizyjnego programu o obcych. Zaczyna się od korespondencji wojskowej Air Materiel Command z Wright Field w Dayton w stanie Ohio. W dokumentach pojawiają się stare nazwy i skróty: Army Air Forces, Air Intelligence Requirements Division, AC/AS-2, T-2, Aircraft Laboratory, Engineering Division. To świat urzędowych formatek, wojskowych rozkazów, dopisków, kopii, klauzul tajności i próśb o komentarz. Ale pod tą suchą powierzchnią jest coś elektryzującego: amerykańska armia próbuje zrozumieć, czym są „Flying Discs”, czyli „latające dyski”. Nie traktuje ich jak gotową legendę. Traktuje je jak zagadkę, która może dotyczyć bezpieczeństwa państwa.

Grudzień 1947: sprawa nadal budzi niepokój

19 grudnia 1947 roku z Air Materiel Command wychodzi pismo do szefa sztabu United States Air Force w Waszyngtonie. Podpisuje je pułkownik H.M. McCoy, szef wywiadu w AMC. To nie jest pierwszy dokument w sprawie, lecz raczej przypomnienie, że temat nie zniknął. McCoy pisze, że zgodnie z niedawną rozmową z generałem L.C. Craigiem przesyła kopie raportów dotyczących „Flying Discs”. Zwraca uwagę, że dowództwo Air Force nie przesłało jeszcze komentarzy do wcześniejszych pism. A potem pada zdanie kluczowe: dalsze i świeże raporty od „qualified observers”, czyli kwalifikowanych obserwatorów, nadal czynią tę sprawę przedmiotem troski Air Materiel Command. Wywiad tego dowództwa kontynuuje zbieranie i analizę wszystkich dostępnych raportów. W prostych słowach: to nie była martwa ciekawostka. Pod koniec 1947 roku sprawa wciąż była żywa.

Nie ignorować, tylko zbierać i analizować

Jeszcze mocniej brzmi odpowiedź z 30 grudnia 1947 roku. W piśmie do dowódcy Air Materiel Command zapisano, że polityką Air Force nie jest ignorowanie raportów o obserwacjach i zjawiskach w atmosferze. Częścią misji sił powietrznych ma być zbieranie, zestawianie, ocenianie i podejmowanie działań wobec informacji tego rodzaju. To zdanie jest ważne, bo pokazuje narodziny procedury. Nie chodzi już tylko o pojedyncze doniesienia prasowe. Powstaje potrzeba projektu, który ma gromadzić informacje o zjawiskach mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Proponuje się raport wstępny, raporty kwartalne, a w razie potrzeby częstsze suplementy. Innymi słowy: latające dyski przechodzą z rubryki „dziwne opowieści” do rubryki „informacja wywiadowcza”.

Wrzesień 1947: zdanie, które brzmi jak początek epoki UFO

Najważniejszy dokument w teczce nosi datę 23 września 1947 roku i tytuł „AMC Opinion Concerning Flying Discs”. To „opinia Air Materiel Command dotycząca latających dysków”. Adresatem jest Commanding General Army Air Forces w Waszyngtonie, a uwagę skierowano do generała George’a Schulgena z AC/AS-2, czyli komórki wywiadowczej. Już pierwszy akapit pokazuje, że nie jest to luźna notatka. Opinia powstała na podstawie danych z raportów przesłuchań oraz wstępnych badań prowadzonych przez personel T-2 i Aircraft Laboratory w Engineering Division T-3. Uzgodniono ją na konferencji z udziałem ludzi z Air Institute of Technology, wywiadu T-2, biura szefa Engineering Division oraz laboratoriów zajmujących się samolotami, silnikami i śmigłami. To nie brzmi jak prywatne rozważania pasjonata. To brzmi jak wojskowo-techniczna próba uporządkowania nieznanego.

„Coś realnego, a nie wizja ani fikcja”

W punkcie drugim dokumentu pada słynne zdanie: raportowane zjawisko jest „something real and not visionary or fictitious”. Po polsku: jest czymś realnym, a nie wizją ani fikcją. To zdanie trzeba czytać ostrożnie. Nie oznacza, że armia potwierdziła pozaziemskie statki. Nie oznacza, że znała pochodzenie obiektów. Oznacza coś innego, ale równie ważnego: na tym etapie analitycy AMC nie chcieli odrzucić całości jako fantazji, halucynacji albo prasowej histerii. Uznawali, że pod zbiorczą nazwą „latających dysków” kryje się zjawisko wymagające poważnej analizy. To jest moment, w którym późniejsze UFO dostaje wojskową wagę. Jeszcze bez kosmicznej mitologii, ale już z przekonaniem, że nie można machnąć ręką.

Jak według armii wyglądały latające dyski

Opinia AMC podaje wspólny opis zgłaszanych obiektów. Miały mieć powierzchnię metaliczną albo odbijającą światło. Zwykle nie pozostawiały śladu, z wyjątkiem kilku przypadków, gdy najwyraźniej działały w warunkach wysokiej wydajności. Opisywano je jako okrągłe lub eliptyczne, płaskie od spodu i kopulaste u góry. Kilka raportów mówiło o dobrze utrzymanych lotach formacyjnych od trzech do dziewięciu obiektów. Zazwyczaj nie towarzyszył im dźwięk, chociaż w trzech przypadkach zanotowano silny, dudniący ryk. Prędkość w locie poziomym szacowano zwykle powyżej 300 węzłów. To jest niezwykle konkretne. Nie ma tu jeszcze talerzy z filmów klasy B. Są parametry, kształty, zachowanie, dźwięk lub jego brak, formacje i prędkość.

Nie tylko wygląd, także zachowanie

Najbardziej niepokojące nie było samo to, że obiekty miały wyglądać jak dyski. Ważniejsze były ich zgłaszane cechy lotu: skrajne tempo wznoszenia, manewrowość, szczególnie w przechyle, oraz zachowanie uznane za unikowe, gdy obiekty były widziane albo kontaktowane przez zaprzyjaźnione samoloty i radar. Dokument stwierdza, że te cechy wzmacniają możliwość, iż część obiektów była kontrolowana ręcznie, automatycznie albo zdalnie. To bardzo mocny fragment, bo przenosi sprawę z poziomu „coś świeciło na niebie” do poziomu „coś zachowywało się jak sterowany system”. I znów: nie ma tu odpowiedzi, kto sterował. Jest pytanie, czy mamy do czynienia z naturalnym zjawiskiem, maszyną, projektem własnym, projektem obcym czy czymś jeszcze innym.

Meteory, czyli furtka dla zwykłych wyjaśnień

Dokument nie jest jednostronny. W tej samej opinii AMC zaznacza, że część incydentów może być spowodowana zjawiskami naturalnymi, takimi jak meteory. To ważne dla uczciwego tekstu. Armia nie zamykała się w jednym wyjaśnieniu. Nie pisała: wszystko jest tajną technologią. Nie pisała: wszystko jest naturalne. Raczej dzieliła problem na kilka warstw. Niektóre raporty mogły mieć przyziemne wyjaśnienie. Inne, szczególnie te od kwalifikowanych obserwatorów i z opisami manewrów, nadal wymagały analizy. To podejście jest zaskakująco nowoczesne. Współczesne debaty o UAP też często sprowadzają się do tego samego: część spraw wyjaśnialna, część słaba jakościowo, część nierozstrzygnięta, a kilka naprawdę kłopotliwych.

Czy Amerykanie sami mogli zbudować taki obiekt?

Jednym z najbardziej technicznych i ciekawych fragmentów opinii jest stwierdzenie, że w ramach ówczesnej wiedzy USA, przy rozległych i szczegółowych pracach rozwojowych, można byłoby skonstruować załogowy statek powietrzny o ogólnym opisie podobnym do zgłaszanych obiektów, zdolny do zasięgu około 7000 mil przy prędkościach poddźwiękowych. Ale zaraz potem dokument dodaje, że takie prace byłyby ekstremalnie kosztowne, czasochłonne i odbywałyby się kosztem aktualnych projektów. Gdyby miały zostać rozpoczęte, należałoby je prowadzić niezależnie od istniejących programów. To fascynujące: armia nie mówi „niemożliwe”. Mówi raczej: teoretycznie można myśleć o czymś takim, ale byłby to ogromny, osobny i bardzo drogi program.

Trzy hipotezy, które otwierają zimnowojenny thriller

W punkcie „due consideration” dokument wymienia trzy sprawy, które trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze: możliwość, że obiekty są pochodzenia krajowego, czyli są produktem jakiegoś tajnego projektu amerykańskiego, nieznanego AC/AS-2 ani Air Materiel Command. Po drugie: brak fizycznych dowodów w postaci odzyskanych szczątków katastrofy, które niezaprzeczalnie potwierdziłyby istnienie obiektów. Po trzecie: możliwość, że jakieś obce państwo ma formę napędu, być może jądrowego, poza wiedzą amerykańską. To jest serce tej teczki. W trzech punktach mieszczą się trzy wielkie napięcia: własne tajemnice, brak wraku i strach przed technologicznym skokiem przeciwnika.

Sierpień 1947: czy to przypadkiem nasze?

Jeszcze wcześniej, 22 sierpnia 1947 roku, Air Intelligence Requirements Division wysłała do zastępcy szefa sztabu ds. badań i rozwoju notatkę dotyczącą „Flying Saucer Phenomena”. To bardzo ważny dokument, bo pokazuje pierwsze praktyczne pytanie wywiadu: zanim będziemy badać sprawę dalej, upewnijmy się, czy Army Air Forces nie prowadzą jakiegoś projektu badawczego o takich cechach. Innymi słowy: czy „latające spodki” mogą być nasze? To pytanie powraca przez całą historię UFO/UAP. Świadek widzi coś niezwykłego, prasa pisze o tajemnicy, wojsko milczy, a analityk najpierw pyta: czy to nie własny tajny program, którego nie znamy?

Lista cech z sierpniowej notatki

Notatka z 22 sierpnia 1947 roku wymienia cechy przypisywane latającym spodkom na podstawie wybranych, uznanych za wiarygodne obserwacji. Powierzchnia miała być metaliczna. Jeśli widziano smugę, była lekko zabarwiona na niebieskobrązowo i przypominała wydech silnika rakietowego. W jednej obserwacji paliwo mogło być jakby dławione, co sugerowałoby raczej ciekły silnik rakietowy niż rakietę na paliwo stałe. Kształt opisywano jako okrągły lub eliptyczny, płaski od dołu i lekko kopulasty u góry. Rozmiary szacowano mniej więcej na takie, jak C-54 albo Constellation widziane na wysokości 10 tysięcy stóp. Wspominano też dwa symetryczne elementy z tyłu oraz loty w formacji od trzech do dziewięciu obiektów z prędkościami zawsze powyżej 300 węzłów. Dyski miały też wykonywać boczne oscylacje, jakby „wężykować”.

Odpowiedź: to nie jest nasz projekt

29 sierpnia 1947 roku przyszła krótka odpowiedź. Deputy Chief of Air Staff for Research and Development poinformował, że Army Air Forces nie mają projektu badawczego o charakterystykach opisanych w komentarzu numer 1. To zdanie robi ogromne wrażenie właśnie przez swoją suchość. Nie ma tam wielkiego komentarza, nie ma filozofii, nie ma hipotezy o pochodzeniu. Jest tylko wojskowa odpowiedź: nie prowadzimy projektu o takich cechach. Dla analityków oznaczało to jedno: jeśli raporty są wiarygodne, trzeba szukać dalej. Sprawy nie dało się zamknąć prostym „to nasze”.

Loedding, Hortenowie i widmo niemieckiej technologii

W tej samej teczce pojawia się fascynujący wątek techniczny. 24 września 1947 roku Air Materiel Command przesyła do Army Air Forces kopię rysunku zatytułowanego „Loedding Flying Disc”, oznaczonego LD-2. Ze względu na prawa patentowe proszono, by prowadzić zapis osób oglądających rysunek. Dołączono także raport Royal Aircraft Establishment dotyczący samolotów Horten, czyli niemieckich konstrukcji bezogonowych i latających skrzydeł. Dokument wprost wskazuje, że perspektywiczne myślenie i osiągnięcia braci Horten uznano za istotne w kontekście rzekomej sprawy „Flying Saucer”. To kapitalny zimnowojenny trop: amerykańscy analitycy patrzą na latające dyski przez pryzmat niemieckich projektów, patentów, latających skrzydeł i technologii, które po wojnie mogły trafić w różne ręce.

Rosyjski cień nad latającymi skrzydłami

Jeszcze mocniejszy jest fragment z 24 września 1947 roku o raporcie amerykańskiego attaché wojskowego w Moskwie z 9 czerwca 1947 roku. Według niego 1800 samolotów opartych bezpośrednio lub pośrednio na projekcie Horten VIII miało być budowanych do użycia w eskadrach bombowych. Horten VIII opisano jako sześciosilnikowy pusher, czyli konstrukcję z silnikami pchającymi, o rozpiętości skrzydeł 131 stóp i masie całkowitej około 33 tysięcy funtów. Rosyjska wersja miała być jednak napędzana odrzutowo. Trzeba tu zachować ostrożność: dokument mówi o raporcie i informacji, nie o potwierdzonej produkcji. Ale jako element atmosfery 1947 roku to jest bezcenne. Latające dyski pojawiają się w cieniu niemieckich konstruktorów i strachu, że ZSRR może budować coś, czego Zachód nie rozumie.

Pani Merchant i rosyjskie dyski z Meksyku

Teczka zawiera też wątek bardziej egzotyczny, ale bardzo pouczający. We wrześniu 1947 roku pewna Madeline Gwynne Merchant z Santa Fe w Nowym Meksyku przedstawiła teorię, że latające dyski są wystrzeliwane z rejonu centralnego Meksyku z laboratorium prowadzonego przez Rosjan. Według niej miały być kierowane na Stany Zjednoczone w celu „wstrzeliwania się” albo namierzania ważnych instalacji atomowych i lotniczych. Brzmi sensacyjnie, ale dokumenty pokazują, że wojsko nie przyjęło tego bezkrytycznie. Generał Brentnall uznał, że nie ma dalszego zainteresowania przesłuchiwaniem jej w tej sprawie, bo nie jest to problem inżynieryjny. W kolejnej notatce opisano ją jako osobę bardzo rozmowną, bardziej zainteresowaną promowaniem własnego przedsięwzięcia niż współpracą nad rozwiązaniem problemu wywiadowczego. To ważny kontrast: armia nie łykała każdej opowieści.

Zdjęcia z Oregonu i zwykłe defekty filmu

Podobnie przyziemnie potraktowano sprawę fotografii przesłanych przez Mary L. Herren z Portland w Oregonie. Zdjęcia miały zostać wykonane między 5 a 12 listopada 1946 roku w okolicach Jefferson w Oregonie. Na fotografiach wskazano formacje, których autorka nie pamiętała z chwili robienia zdjęć, ale które uznała za możliwe latające dyski. Fourth Air Force uznała jednak, że jednolitość śladów raczej wskazuje na defekt aparatu lub filmu. W odpowiedzi z grudnia 1947 roku poproszono, by nie prowadzić dalszego dochodzenia, bo znaki na fotografiach uznano za wady filmu, papieru lub kamery, a nie obrazy latających dysków. To kolejny dowód na to, że teczka nie jest zbiorem łatwowierności. Jest zapisem selekcji: część spraw odpadała szybko, inne wracały jako problem.

Radar w Japonii i mapa incydentów

W listopadzie 1947 roku Air Materiel Command prosi też o informacje dotyczące rzekomej obserwacji „Flying Saucer” przez stację radarową w Japonii. Ten incydent miał być wspomniany podczas konferencji w biurze generała Schulgena, w której uczestniczył także przedstawiciel T-2. W innym piśmie AMC pyta o postępy w nanoszeniu na mapę wszystkich dotychczasowych incydentów z latającymi dyskami, szczególnie w Ameryce Północnej. To świetny szczegół, bo pokazuje, że wojsko chciało widzieć wzór, nie tylko pojedynczą opowieść. Gdzie to się dzieje? Czy zgłoszenia układają się przestrzennie? Czy są skupiska? Czy coś łączy incydenty? Narodziny UFO to także narodziny mapy, tabeli, katalogu i procedury porównywania zgłoszeń.

Dlaczego rok 1947 jest tak ważny

Rok 1947 w tej teczce nie jest tylko datą. To moment, w którym zderzają się trzy światy. Pierwszy to świat świadków i raportów: ludzie widzą coś, opisują metaliczne dyski, formacje, prędkości, dziwne manewry. Drugi to świat wojskowej technologii: laboratoria, napędy, samoloty bezogonowe, Hortenowie, projekty amerykańskie i pytanie o radzieckie możliwości. Trzeci to świat biurokracji bezpieczeństwa: klasyfikacje, raporty, priorytety, wymiana danych, prośby o komentarze, decyzje, by zamykać słabe przypadki i badać te, które nadal są kłopotliwe. Właśnie z tego zderzenia rodzi się oficjalne UFO. Nie jako gotowa opowieść o obcych, lecz jako państwowa kategoria niepewności.

Narodziny UFO bez kosmitów

Najciekawsze w tej teczce jest to, że prawie nie trzeba używać słowa „kosmici”. Ono nie jest potrzebne. Dokumenty są wystarczająco mocne bez niego. W 1947 roku amerykańscy wojskowi nie wiedzieli, czy mają do czynienia z błędami obserwacji, meteorami, defektami zdjęć, tajnym projektem własnym, technologią obcego państwa, powojennym dziedzictwem niemieckich konstrukcji czy zjawiskiem, którego nie potrafią jeszcze nazwać. I właśnie to jest fascynujące. UFO jako problem nie narodziło się z pewności. Narodziło się z braku wystarczająco dobrego wyjaśnienia.

Finał: narodziny problemu, który nie chciał zniknąć

Gdy dziś mówimy „UFO”, słyszymy cały hałas późniejszych dekad: spodki, uprowadzenia, filmy, komisje, sensacyjne nagłówki, raporty UAP. Ale w tej teczce wszystko jest jeszcze surowe. Latające dyski są raportami na biurku, pytaniem do laboratorium, prośbą o sprawdzenie, czy to nie własny projekt, wzmianką o Hortenach, obawą przed radziecką technologią i zdaniem, że sprawa nadal budzi troskę dowództwa. W tym właśnie sensie można powiedzieć, że tu rodzi się UFO: nie jako mit z gotową ikonografią, lecz jako oficjalny problem państwa. Coś widziano. Czegoś nie umiano wyjaśnić. I ktoś w mundurze uznał, że nie wolno tego po prostu wyrzucić do kosza.

Artykuł powstał na podstawie odtajnionej teczki „18_100754_general 1946-7_vol_2”, zawierającej korespondencję i notatki Air Materiel Command, Army Air Forces oraz Air Intelligence Requirements Division z 1947 roku dotyczące „Flying Discs” i „Flying Saucer Phenomena”. W tekście wykorzystano m.in. pismo Air Materiel Command z 19 grudnia 1947 roku, odpowiedź z 30 grudnia 1947 roku ustanawiającą politykę zbierania i analizowania zgłoszeń zjawisk w atmosferze, opinię AMC z 23 września 1947 roku pt. „AMC Opinion Concerning Flying Discs”, notatkę z 22 sierpnia 1947 roku o charakterystykach zgłaszanych latających spodków, odpowiedź z 29 sierpnia 1947 roku, że Army Air Forces nie prowadziły projektu badawczego o takich cechach, oraz materiały dotyczące rysunku „Loedding Flying Disc”, konstrukcji Horten, teorii Madeline Gwynne Merchant, fotografii Mary L. Herren i wzmianki o radarowej obserwacji w Japonii. Cytaty i sens fragmentów dokumentów zostały przełożone i zredagowane w języku polskim. Tekst został opracowany przy pomocy narzędzia AI PinPoint.