Ile to jest 920−180:9(5−3)!+12=? Bystrzak obliczy w mig, a ty?

Często zapominamy o treningu umysłu, skupiając się na ciele, a regularne ćwiczenia mózgu są kluczowe dla jego sprawności.

Zagadki matematyczne to świetny sposób na gimnastykę umysłową, wspierającą pamięć i koncentrację.

Spróbuj rozwiązać zagadkę: 920−180:9(5−3)!+12=? Sprawdź, czy twój mózg jest w formie!

Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnego treningu, aby pozostać w dobrej kondycji. Bez stymulacji i wyzwań, jego zdolności poznawcze mogą stopniowo ulegać osłabieniu. Pamięć, koncentracja, zdolność rozwiązywania problemów, kreatywność - wszystkie te funkcje mogą zostać zachowane, a nawet poprawione, dzięki świadomemu wysiłkowi. Regularna aktywność umysłowa wspiera pamięć, koncentrację oraz zdolność logicznego myślenia. Pomaga także budować tzw. rezerwę poznawczą, która może opóźniać procesy starzenia się mózgu i zmniejszać ryzyko wystąpienia problemów z pamięcią w przyszłości. Co ważne, naukowcy podkreślają, że na rozwój umysłowy nigdy nie jest za późno - można go wspierać w każdym wieku.

Ile to jest 920−180:9(5−3)!+12=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Ćwiczenie umysłu nie musi oznaczać skomplikowanych zadań czy wielogodzinnej nauki. Wystarczy wprowadzić do codziennej rutyny proste działania, jak np. rozwiązywanie matematycznych łamigłówek, które są świetnym treningiem dla naszego mózgu.

Wiecie już, ile to jest 920−180:9(5−3)!+12=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 920−180:9(5−3)!+12=? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1: Najpierw obliczamy wyrażenie w nawiasie:

5−3=2

Krok 2: Kolejnym krokiem jest obliczenie silni (!)

2!=2⋅1=2

Krok 3: Kolejnym krokiem jest wykonanie mnożenia i dzielenia (w kolejności zapisu od lewej do prawej):

920−180:9⋅2+12

Najpierw dzielenie:

180:9=20

Teraz mnożenie:

20⋅2=40

Krok 4: Ostatnim krokiem jest wykonanie dodawania i odejmowania (również w kolejności zapisu od lewej do prawej)

920−40+12

Najpierw odejmowanie:

920−40=880

Następnie dodawanie:

880+12=892

Prawidłowy wynik: 920−180:9(5−3)!+12=892

Udało wam się obliczyć poprawnie? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!