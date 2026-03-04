Ile to jest 800−120:6(5−3)!+15=? Tylko bystrzak obliczy bez kalkulatora

Matematyczne zagadki to doskonały trening dla mózgu, poprawiający koncentrację i pamięć.

Rozwiązywanie łamigłówek rozwija kreatywność i umiejętność elastycznego myślenia.

Sprawdź, czy potrafisz rozwiązać skomplikowane równanie w pamięci i poznaj prawidłową odpowiedź!

Rozwiązywanie zagadek logicznych, łamigłówek czy prostych równań pobudza obszary mózgu odpowiedzialne za analizę, koncentrację oraz myślenie przyczynowo-skutkowe. Gdy próbujemy znaleźć rozwiązanie, nasz mózg tworzy nowe połączenia nerwowe, wzmacnia już istniejące i uczy się sprawniejszego przetwarzania informacji. To trochę jak siłownia dla umysłu - im częściej ćwiczymy, tym lepszą osiągamy formę. Co ważne, nie trzeba od razu sięgać po skomplikowane zadania. Nawet proste działania, takie jak szybkie liczenie w pamięci, rozwiązywanie krótkich rebusów matematycznych czy codzienne obliczanie wydatków bez użycia kalkulatora, mogą przynieść wymierne korzyści. Regularne wykonywanie takich ćwiczeń poprawia pamięć roboczą, zwiększa zdolność koncentracji oraz uczy cierpliwości i systematyczności. Jesteście gotowi na matematyczną łamigłówkę?

Zobacz także: Ta szkolna łamigłówka spędza wielu sen z powiek. Wiesz, ile to jest (200:10)−5²+30×0:5=?

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 800−120:6(5−3)!+15=? Sprawny umysł obliczy w mig

Matematyczne zagadki rozwijają także kreatywność. Często istnieje więcej niż jedna droga prowadząca do rozwiązania, a poszukiwanie różnych strategii uczy elastycznego myślenia. To umiejętność niezwykle cenna nie tylko w nauce, ale również w życiu codziennym i pracy zawodowej. Dlatego warto każdego dnia poświęcić, chociażby krótką chwilę na trening naszych szarych komórek. Wiecie już, ile to jest 800−120:6(5−3)!+15=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 800−120:6(5−3)!+15=? - rozwiązanie krok po kroku

W matematyce ważna jest kolejność obliczania działań matematycznych. Bez tego trudno będzie wam podać poprawną odpowiedź.

1. Rozpoczynamy od obliczenia działania w nawiasie: (5 - 3) = 2

Równanie wygląda teraz tak: 800 - 120 : 6 * 2! + 15 = ?

2. Kolejnym krokiem jest obliczenie silni:

2! = 2 * 1 = 2

Równanie wygląda teraz tak: 800 - 120 : 6 * 2 + 15 = ?

3. Przechodzimy do dzielenia i mnożenia (od lewej do prawej):

120 : 6 = 20

20 * 2 = 40

Równanie wygląda teraz tak: 800 - 40 + 15 = ?

4. Kolejnym krokiem jest wykonanie dodawania i odejmowania (od lewej do prawej):

800 - 40 = 760

760 + 15 = 775

Odpowiedź: 800 - 120 : 6 (5 - 3)! + 15 = 775

Udało wam się podać poprawny wynik? Jeśli tak, należą wam się brawa!