HYALURON ACTIV PROCEDURE – zaawansowana pielęgnacja inspirowana zabiegami medycyny estetycznej

Gama HYALURON ACTIV PROCEDURE przenosi kultowe założenia z zabiegów medycyny estetycznej do świata dermokosmetyków, oferując rozwiązania dostosowane do codziennej pielęgnacji. Produkty odpowiadają na potrzeby skóry poddawanej zabiegom i jednocześnie stanowią rozwiązanie dla osób, które poszukują skutecznego działania odmładzającego bez zabiegu, opierając się na pielęgnacji skomponowanej ze sprawdzonych składników aktywnych.

Wśród kluczowych składników aktywnych HYALURON ACTIV PROCEDURE warto wymienić retinal, dwie frakcje kwasu hialuronowego oraz niacynamid. Składniki te odpowiadają za poprawę jędrności, wygładzenie skóry, wsparcie jej elastyczności i przywracanie naturalnego blasku.

HYALURON ACTIV PROCEDURE Krem liftingujący

Krem zawiera 0,1% retinalu – formę witaminy A będącej bezpośrednim prekursorem kw. retinowego. Składnik ten wspiera odnowę komórkową oraz procesy odpowiedzialne za jędrność i sprężystość skóry. Formuła została uzupełniona o dwie frakcje kwasu hialuronowego:

wysokocząsteczkowy, który odpowiada za nawilżenie i wygładzenie powierzchni skóry,

HAF-120, który wspiera jej elastyczność.

oraz 2% niacynamidu odpowiedzialnego za wzmacnienie bariery ochronnej, poprawę strukturę skóry i ujednolicenie jej kolorytu.

W badaniu klinicznym potwierdzono, że regularne stosowanie Kremu liftingującego HYALURON ACTIV PROCEDURE zapewnia o 7 lat młodszy wygląd skóry. Krem może być stosowany samodzielnie lub jako element pielęgnacji wspierającej skórę po zabiegach medycyny estetycznej, po odbudowie naskórka.

i Autor: Avène / Materiały prasowe

HYALURON ACTIV PROCEDURE Serum ujędrniające

Serum to 14-dniowa kuracja przeznaczona do intensywnego odmładzania, odbudowania jędrności i wygładzenia skóry. Koryguje aż 5 oznak starzenia się: wyrównuje koloryt, wygładza zmarszczki, poprawia owal twarzy, zwiększa jędrność i przywraca blask.

Formuła zawiera:

10% kompleks hexapeptydów,

6% niacynamid,

1% kwas hialuronowy.

Połączenie tych składników wspiera elastyczność skóry, poprawia jej gładkość oraz sprzyja wyrównaniu kolorytu. W badaniach konsumenckich widoczna poprawa została odnotowana po 2 tygodniach stosowania.

Serum wymaga samodzielnego połączenia dwóch części przed pierwszym użyciem. Tak przygotowaną formułę należy zużyć w ciągu 30 dni. Podobnie jak krem, może być stosowane zarówno jako samodzielna kuracja, jak i jako wsparcie pielęgnacyjne po zabiegach estetycznych – po odbudowie naskórka.

HYALURON ACTIV PROCEDURE Mikro-liftingujący krem na okolice oczu i ust

Ten krem powstał z myślą o najbardziej delikatnych obszarach twarzy – okolicach oczu i ust. Działa na zasadzie mikro-liftingu, poprawiając kontur oraz redukując drobne zmarszczki mimiczne.

Formuła zawiera 0.05% retinalu, który zapewnia skuteczne działanie odmładzające nie podrażniając wrażliwej skóry wokół oka. W składzie kremu znajduje się również 2% niacynamidu, który wzmacnia barierę skórną oraz kwas hialuronowy odpowiadający za nawilżenie oraz wygładzenie. Badania wykazały redukcję kurzych łapek o 14,7% oraz zmarszczek wokół ust o 10,9%.

i Autor: Avène/ Materiały prasowe

Pielęgnacja inspirowana standardami gabinetowymi

HYALURON ACTIV PROCEDURE redefiniuje pojęcie pielęgnacji domowej, przenosząc doświadczenie znane z gabinetów medycyny estetycznej do codziennej rutyny. Dzięki precyzyjnie opracowanym formułom i dopasowanym stężeniu składników aktywnych, gama umożliwia realizację zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych w domowych warunkach.

Gama wpisuje się w filozofię marki skupioną na pro-ageingu, który zakłada wspieranie skóry w jej naturalnych procesach zamiast walki z wiekiem. Takie podejście, oferuje precyzyjne, zaawansowane i innowacyjne formuły, które działają wielopoziomowo i długofalowo. Dzięki skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi, produkty pozwalają budować świadomą rutynę pielęgnacyjną.