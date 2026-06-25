FRoSTA odpowiada na trend air fryera – powstała dedykowana linia produktów

Wprowadzenie dedykowanej linii to odpowiedź na wyraźny trend wśród konsumentów, co potwierdza tegoroczny raport marki „Jak gotują Polacy? Smaki, decyzje, zwyczaje”. Wyłania się z niego jasny obraz: w codziennym gotowaniu Polacy stawiają na planowanie, elastyczność i sprytne rozwiązania technologiczne, a największym zwycięzcą tych kuchennych zmian okazał się właśnie air fryer, który zyskuje w polskich domach ogromną popularność.

Tworząc linię AIR FRYER, myśleliśmy przede wszystkim o codziennych sytuacjach, w których liczy się czas i wygoda. Jednocześnie mając świadomość, że konsumenci nie chcą rezygnować z jakości. Naszym celem było przygotowanie produktów, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, a jednocześnie pozostaną zgodne z filozofią FRoSTY. W jednej serii znalazły się zarówno gotowe dania, jak i przekąski czy produkty rybne – mówi Aleksandra Wysocka, Dyrektor Marketingu FRoSTY.

Wśród propozycji dedykowanych do air fryera nie mogło zabraknąć produktów rybnych FRoSTY tj. Paluszki rybne cornflakes oraz Mintaj w panierce cornflakes. Dzięki obróbce gorącym powietrzem, panierka z płatków kukurydzianych staje się niezwykle chrupiąca, a ryba w środku pozostaje delikatna i soczysta. To połączenie znanego smaku z nową, jeszcze bardziej chrupiącą odsłoną, stworzoną z myślą o potrzebach konsumentów.

Autor: Frosta/ Materiały prasowe

W airfryerze można przygotowywać chrupiące przekąski, ale również pełnowartościowe dania. W odpowiedzi na te potrzeby FRoSTA zaproponowała trzy warianty makaronów: Mac & cheese z brokułem, Penne w sosie szpinakowym oraz Penne w sosie pomidorowym. To idealne rozwiązanie dla osób, które planują posiłki i szukają pożywnego, ciepłego obiadu. Dania są gotowe w kilkanaście minut i stanowią niezwykle wygodną opcję na szybki posiłek w trakcie zabieganego dnia.

Autor: Frosta/ Materiały prasowe

Marka nie zapomina o osobach poszukujących różnorodności i opcji bezmięsnych, co świetnie wpisuje się w deklarowaną przez Polaków elastyczność w codziennej diecie. W dedykowanej serii znalazły się Paluszki warzywne oraz Paluszki szpinakowe. Oparte na bogatej kompozycji warzyw i prostym składzie propozycje stanowią świetną, wegetariańską alternatywę. Wystarczy kilka minut w air fryerze, aby stały się ciepłym, chrupiącym elementem dania czy pełnowartościowym dodatkiem do lunchboxa.

Autor: Frosta/ Materiały prasowe

Na koniec idealna propozycja na szybką przekąskę – Cheesery, czyli chrupiące kąski z płynnym serem w środku, dostępne są w trzech wariantach smakowych: klasyczne Cheesery z edamerem, z dodatkiem suszonych pomidorów i bazylii – Cheesery pomidor & bazylia oraz pikantne Cheesery papryka & chilli. Podgrzane w air fryerze idealnie łączą kruchą zewnętrzną warstwę z rozpływającym się serem w środku, dostarczając maksimum smaku przy minimalnym wysiłku.

Autor: Frosta/ Materiały prasowe

Dedykowana linia FRoSTA AIR FRYER to odpowiedź na współczesny rytm dnia — ułatwia gotowanie, oszczędza czas i nie wymaga kulinarnych kompromisów. Zgodnie z filozofią marki, we wszystkich propozycjach nie znajdziemy wzmacniaczy smaku, barwników czy sztucznych aromatów.