Feed Good Times napędzane technologią. Nowa aplikacja Pizza Hut od AmRest staje się centrum cyfrowego doświadczenia klienta

Nowa aplikacja została zaprojektowana tak, aby każdy element procesu zamawiania był maksymalnie intuicyjny i dopasowany do potrzeb użytkownika. Dzięki temu klienci mogą szybciej odnaleźć swoje ulubione produkty, korzystać ze spersonalizowanych ofert oraz wygodniej zamawiać pizzę na każdą okazję. Za prostotą i łatwością użytkowania stoi jednak zaawansowana infrastruktura technologiczna, rozwijana przez AmRest od wielu lat.

Element większej układanki

Uruchomienie nowej aplikacji Pizza Hut jest częścią szerszej strategii cyfrowej AmRest, której celem jest budowanie spójnych i nowoczesnych doświadczeń dla gości przez wszystkie marki znajdujące się w portfolio grupy. Aplikacja oparta jest na modelu white label – rozwiązania rozwijane dla jednej marki mogą być efektywnie wykorzystywane również przez inne, takie jak KFC, La Tagliatella czy Burger King.

Takie podejście pozwala szybciej wdrażać innowacje, efektywniej rozwijać nowe funkcjonalności i jednocześnie zachowywać pełną kontrolę nad kluczowymi elementami doświadczenia klienta.

Od lat budujemy w AmRest własny ekosystem e-commerce obejmujący wszystkie kluczowe elementy cyfrowej ścieżki klienta – od aplikacji mobilnych i webowych, przez silnik zamówień i systemy restauracyjne, aż po logistykę dostaw. Dzięki temu możemy szybciej rozwijać innowacje, skuteczniej skalować je pomiędzy markami i dostarczać klientom doświadczenia na poziomie największych globalnych platform cyfrowych - podkreśla Beata Terelak, Global Digital Director Pizza Hut.

Rozwijany przez AmRest ekosystem integruje kanały własne marki, agregatorów dostaw, systemy restauracyjne oraz rozwiązania logistyczne odpowiedzialne za realizację zamówienia. Efekt jest odczuwalny przede wszystkim dla klienta: aplikacja działa płynnie, zamówienia trafiają do realizacji szybciej, a cały proces staje się bardziej przewidywalny i komfortowy.

Technologia, której nie widać, ale którą czuć

Jedno zamówienie złożone w aplikacji może przejść przez kilkanaście współpracujących ze sobą systemów, od aplikacji mobilnej, przez silnik e-commerce i POS, aż po platformę logistyczną odpowiedzialną za dostawę. Choć dla użytkownika proces ten pozostaje niewidoczny, właśnie dzięki niemu doświadczenie zamawiania jest intuicyjne i bezproblemowe.

Skalę przedsięwzięcia pokazują liczby. Oparta na autorskich rozwiązaniach AmRest platforma obsługuje obecnie ponad 2 000 restauracji w 13 krajach i wspiera e-commerce sześciu marek z portfolio grupy. Każdego dnia realizowanych jest za jej pośrednictwem średnio 80 000 zamówień.

Platforma integruje również siedem zewnętrznych platform delivery oraz jedenastu operatorów flot kurierskich. Dzięki temu zamówienia mogą być kierowane do odpowiednich partnerów w czasie rzeczywistym. Kluczową rolę odgrywa autorski mechanizm optymalizacji dostaw, który automatycznie wybiera najbardziej efektywny wariant realizacji zamówienia, wspierając szybszą i bardziej niezawodną obsługę klientów.

Technologia w służbie dobrych doświadczeń

Nowa aplikacja Pizza Hut pokazuje, że nowoczesne technologie i customer experience muszą być nierozłącznymi elementami tej samej strategii. Dla użytkownika znaczenie ma nie liczba systemów działających w tle, ale to, jak łatwo może zamówić ulubioną pizzę, skorzystać z atrakcyjnej oferty i otrzymać zamówienie dokładnie wtedy, gdy tego oczekuje.

Współczesny klient oczekuje już nie tylko możliwości zamówienia jedzenia z dostawą. Coraz większe znaczenie odgrywają personalizacja, szybkość dostawy, intuicyjność procesu zakupowego oraz spójne doświadczenie niezależnie od kanału kontaktu z marką. Branżowe analizy pokazują, że aplikacje mobilne stają się dziś centralnym elementem budowania relacji z klientami. Właśnie dlatego rozwój własnych kanałów cyfrowych traktujemy jako strategiczną inwestycję - mówi Aleksandra Malitka, Digital Brand Director Pizza Hut.

W świecie, w którym przewagę konkurencyjną coraz częściej buduje jakość doświadczeń, technologia staje się niewidocznym, ale kluczowym elementem relacji między marką a klientem. Nowa aplikacja Pizza Hut jest tego świetnym przykładem. Łączy skalę i kompetencje technologiczne AmRest z tym, co dla gości najważniejsze: wygodą, prostotą oraz przyjemnością zamawiania. To właśnie w tym miejscu technologia umożliwia Feed Good Times.