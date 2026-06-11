Empik i PKP Intercity zachęcają do czytania w podróży. Książki pojawiły się w wybranych pociągach

W Strefie Ciszy w wybranych pociągach Pendolino można już przeczytać nowości i bestsellery poświęcone podróżom i rozwojowi osobistemu – idealne na kilka godzin lektury czy czytanie fragmentami między stacjami. Wśród dostępnych tytułów znajdują się m.in. „Teoria Pozwól Im” Mel Robbins, „Sztuka Odpuszczania” Masuno Shunmyo, „Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty” Clear James, „Dzikoprzewodnik po Polsce” Anety Chmielińskiej czy „Cztery Pory Roku z Ewą Woydyłło. Przewodnik po Codzienności”. Każdy egzemplarz został oznaczony specjalną naklejką zachęcającą do przekazania go dalej kolejnym podróżującym. Idea akcji jest prosta: pasażerowie mają do dyspozycji papierowe egzemplarze na czas przejazdu, a po zakończonej podróży książki powinny trafić do kolejnych osób.

Podróże pociągiem cieszą się w ostatnich latach coraz większą popularnością ze względu na rozwój oferty i stałe inwestycje w komfortowe, nowoczesne składy. To także wygodna alternatywa dla podróży samochodem. Pasażerowie mogą przeznaczyć czas podróży na odpoczynek, bez konieczności koncentrowania się na trasie. To dobry moment np. na lekturę, dlatego wspólnie z Empikiem chcemy zachęcać podróżnych, aby wykorzystywali czas spędzony w drodze również na czytanie – podkreśla Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

Strefa Podróżnika na Empik.com

Wspólna inicjatywa PKP Intercity i Empiku jest częścią szerszej współpracy obu marek, które chcą inspirować do wartościowego spędzania czasu w drodze. Partnerstwo obejmuje również Strefę Podróżnika dostępną pod adresem Empik.com/podroze – miejsce pełne inspiracji dla osób planujących bliższe i dalsze wyjazdy. Użytkownicy znajdą tam m.in. informacje o ofercie PKP Intercity, polecenia produktowe, podróżnicze porady oraz pomysły, jak umilić sobie czas spędzony w trasie.

Podróż zaczyna się dużo wcześniej niż na peronie. Na długo przed wyjazdem przygotowujemy plan zwiedzania, szukamy podpowiedzi dotyczących organizacji, kompletujemy rzeczy, które umilą nam czas w drodze i sprawią, że wycieczka odbędzie się płynnie i we właściwym rytmie. W Empiku chcemy towarzyszyć klientom na każdym etapie takich doświadczeń, dlatego stworzyliśmy Strefę Podróżnika. Cieszymy się, że PKP Intercity wspomaga nas w budowaniu przestrzeni pełnej inspiracji dla osób, które lubią odkrywać Polskę – dodaje Karol Ignatowicz, COO i wiceprezes Grupy Empik.

Dyskusje po lekturze

PKP Intercity zostało również głównym partnerem cyklu spotkań autorskich organizowanych w warszawskim Klubie Empik przy ul. Marszałkowskiej 99. W ramach współpracy marka wspiera wydarzenia poświęcone literaturze i rozmowom z autorami oraz autorkami książek, które regularnie gromadzą miłośników czytania i inspirujących historii.

Wspólne działania Empiku i PKP Intercity pokazują, że podróż może być czymś więcej niż samym dotarciem do celu. To także moment na złapanie oddechu, odkrycie nowej historii i podzielenie się nią z kolejną osobą.

Więcej informacji o współpracy można znaleźć na stronie empik.com/intercity.