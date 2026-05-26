Dzień Matki: ile kosztują podstawowe artykuły dziecięce? Dane z paragonów

PanParagon to popularna aplikacja do przechowywania paragonów i wyszukiwania promocji. Co miesiąc do naszego systemu trafia około 2 mln anonimowych dowodów zakupu, co pozwala nam analizować codzienne wydatki Polaków. Z okazji Dnia Matki postanowiliśmy sprawdzić, ile kosztują podstawowe artykuły dziecięce dla malucha ok. 6 miesiąca życia i jakie produkty najczęściej pojawiają się na paragonach rodziców – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Ceny artykułów dziecięcych rosną z roku na rok

Eksperci aplikacji PanParagon sprawdzili, jak zmieniły się mediany cen wybranych artykułów dziecięcych na przestrzeni ostatnich lat. Analiza objęła okres od 01.01 do 20.05 2024, 2025 i 2026 roku. Z danych wynika, że w ciągu dwóch lat wyraźnie wzrosły ceny wielu podstawowych produktów codziennego użytku dla najmłodszych dzieci. Mediana ceny pieluszek (68 szt.) wzrosła z 48,99 zł w 2024 roku do 56,99 zł w 2026 r., czyli o ponad 16 proc. W przypadku mleka modyfikowanego (800 g) wzrost wyniósł około 11 proc., z 53,99 zł do 59,79 zł.

Podwyżki widoczne są również w przypadku chusteczek nawilżanych oraz gotowych dań dla dzieci. Mediana ceny mokrych chusteczek wzrosła z 5,89 zł do 6,49 zł, a dań w słoiczkach z 6,75 zł do 6,99 zł. Nieco mniejsze zmiany odnotowano w przypadku tubek wyciskanych, których wzrost w ciągu dwóch lat wynosi około 2 proc.

Na pierwszy rzut oka różnice cen pojedynczych produktów mogą wydawać się niewielkie. Jednak w praktyce są to zakupy realizowane regularnie, niektóre z nich nawet co kilka dni. W efekcie nawet drobne podwyżki mają znaczenie dla miesięcznego budżetu rodziców – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Warto jednak podkreślić, że rzeczywiste wydatki mogą się różnić w zależności od wieku dziecka, preferowanych marek, miejsca zakupów czy korzystania z promocji. Dodatkowo, jeszcze na początku 2024 r., obowiązywał podatek 0 proc. na produkty dziecięce, co może wpływać na medianę cen naszego koszyka z 2024 r.

Ile miesięcznie kosztują podstawowe artykuły dziecięce?

Na potrzeby analizy przygotowano przykładowy miesięczny koszyk podstawowych artykułów dziecięcych, które najczęściej pojawiały się na paragonach rodziców dzieci około 6. miesiąca życia. Przy założeniu miesięcznego zużycia na poziomie 3 opakowań pieluszek, 4 puszek mleka modyfikowanego, 8 opakowań chusteczek, 30 słoiczków oraz 10 tubek owocowych, miesięczny koszt podstawowych artykułów dziecięcych w 2026 roku wynosi średnio 700,25 zł. Dla porównania, w 2024 roku analogiczny koszyk kosztował 640,45 zł.

