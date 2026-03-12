Domowy nawóz do grubosza. Ten darmowy proszek sprawi, że roślina wypuści mnóstwo liści

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-03-12 13:23

Zastosowanie prostej, domowej odżywki sprawi, że twoje drzewko szczęścia zacznie błyskawicznie rosnąć. Łodygi staną się mocniejsze, a cała roślina pokryje się gęstymi liśćmi. Wystarczy zmielić jeden powszechny składnik i wsypać go do ziemi, aby zaobserwować spektakularne efekty.

Grubosz - drzewko szczęścia

i

Autor: Getty Images Grubosz - drzewko szczęścia

Jak przyspieszyć wzrost grubosza jajowatego?

Grubosz jajowaty, powszechnie nazywany drzewkiem szczęścia, to jedna z najchętniej wybieranych roślin do polskich domów. Z pewnością w dużej mierze jest to zasługa jego niewielkich wymagań. Wystarczy zapewnić mu stały dostęp do światła słonecznego, optymalne nawodnienie oraz właściwe nawożenie, aby z czasem przybrał formę efektownego, miniaturowego drzewa. Zamiast kupować gotowe preparaty, warto sięgnąć po tani i prosty do przygotowania nawóz do grubosza. Zmielone na drobny pył w młynku lub rozdrobnione w moździerzu skorupki jaj wystarczy połączyć z podłożem, co błyskawicznie pobudzi roślinę do wypuszczania nowych, gęstych liści.

Przepis na domowy nawóz do grubosza ze skorupek jaj

Przygotowanie naturalnego nawozu do grubosza wymaga wykorzystania pozostałości po jajkach ugotowanych w wodzie bez dodatku soli. Po obraniu wystarczy dokładnie pokruszyć twarde osłonki i wsypać je bezpośrednio do ziemi. Na jedną doniczkę w zupełności wystarczy zaledwie 1/4 łyżeczki proszku, który należy starannie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. Ten naturalny nawóz to prawdziwa bomba witaminowa, dostarczająca roślinie mnóstwo wapnia, krzemu, cynku, żelaza i siarki. Dzięki takiej mieszance drzewko szczęścia zyskuje wyższą odporność na różnego rodzaju infekcje, co gwarantuje jego stabilny i niezakłócony rozwój.

Zasady pielęgnacji grubosza w domowych warunkach

Uprawa grubosza w doniczce nie należy do skomplikowanych, jeśli pamięta się o kilku podstawowych zasadach. Grubosz najlepiej czuje się w bardzo jasnych, mocno nasłonecznionych miejscach i preferuje ciepłe otoczenie. Choć potrafi przetrwać w chłodniejszych pomieszczeniach, temperatura w jego otoczeniu nigdy nie powinna spadać poniżej 10 stopni Celsjusza. Roślina ta ma także  wraz z upływem czasu i nabieraniem masy zdolność do wypuszczania kwiatów. Aby skutecznie zachęcić drzewko do kwitnienia, należy w okresie jesiennym całkowicie zaprzestać podawania nawozów oraz znacząco zredukować częstotliwość podlewania.

