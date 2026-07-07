Dobry nastrój na wakacje – Good Mood od Żabki z nowościami na lato

Good Mood – wygodny kompan plenerowych aktywności od Żabki

Marka własna Good Mood to przekąski, smoothie, lody i słodycze, stworzone by sprawiać radość pysznym smakiem, kolorowym designem i korzystną ceną. Na lato Żabka wprowadziła do swojej oferty nowe propozycje produktów, opracowane także z myślą o chwilach odpoczynku i relaksu w dowolnym miejscu.

Ofertę w charakterystycznych żółtych opakowaniach z „radosnymi oczami” uzupełniają m.in. puszyste kulki ryżowe z nadzieniem malinowym lub mango z posypką z wiórków kokosowych, a także deser o smaku orzecha laskowego i czekolady mlecznej. Z kolei podczas gorących dni ochłodzenie przyniosą lody śmietankowe bez laktozy oraz hit tego lata – kremowe lody Plombir z galaretkami owocowymi lub dodatkiem pianek marshmallow.

Produkty Good Mood to także idealni towarzysze wakacyjnych wędrówek. Każdą przerwę na szlaku umilą znane i lubiane przekąski, takie jak m.in. ciastka z cukrem lub nadzieniem jabłkowym, delikatne croissanty z nadzieniem kakaowym lub waniliowo-malinowym, różne warianty chrupiących wafli, czekolady – także w wersji bąbelkowej, czy orzeźwiające egzotyczne smoothie mango-marakuja i ananas-kokos.

Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Oryginalna marka Good Mood doceniona na świecie

Charakterystyczny element brandingu w postaci oczu patrzących na nas z każdego produktu Good Mood skutecznie przyciąga uwagę, dzięki czemu doskonale sprawdza się w niestandardowej komunikacji marketingowej. W zestawieniu z wyrazistym żółtym tłem buduje spójny, łatwo rozpoznawalny wizerunek marki i zwiększa widoczność produktów na półce.

Identyfikacja wizualna marki została doceniona na arenie międzynarodowej, zajmując drugie miejsce w kategorii „Private Labels” podczas DIELINE Awards 2026 w Nowym Jorku. To pierwszy komercyjny projekt z Polski wyróżniony w historii tego prestiżowego konkursu. Jury doceniło Good Mood za nowoczesny i wyróżniający się design.

Więcej na temat produktów marki Good Mood można znaleźć tutaj: https://www.zabka.pl/marki-wlasne/good-mood/