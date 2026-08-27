Ziewanie może pojawić się nie tylko z powodu zmęczenia czy senności, ale również w odpowiedzi na zachowanie drugiej osoby, co czyni je jednym z ciekawszych automatycznych odruchów człowieka.

Widok, dźwięk, a czasem nawet sama myśl o ziewaniu może uruchomić w naszym mózgu mechanizmy, które zwiększają prawdopodobieństwo powtórzenia tego zachowania.

Naukowcy od lat próbują dokładnie wyjaśnić, dlaczego ziewanie jest zaraźliwe, a proponowane wyjaśnienia wskazują na złożone procesy związane z obserwowaniem i naśladowaniem innych.

Co ciekawe, podatność na zaraźliwe ziewanie nie jest taka sama u wszystkich osób, dlatego reakcja na cudze ziewnięcie może zależeć zarówno od człowieka, jak i od sytuacji, w której się znajduje.

Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe? Powód może cię mocno zdziwić

Ziewanie samo w sobie jest naturalną reakcją organizmu. Pojawia się m.in. przy zmęczeniu, senności, monotonii czy podczas przechodzenia między stanami czuwania i odpoczynku. Nie jest więc wyłącznie sygnałem, że jesteśmy niewyspani. Szczególnie interesujące jest jednak to, dlaczego widok ziewającej osoby może uruchomić podobną reakcję u nas.

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Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe?

Naukowcy wiążą zaraźliwe ziewanie m.in. z mechanizmami związanymi z uwagą społeczną i naśladowaniem zachowań. Mózg człowieka bardzo szybko rejestruje zachowania innych osób, a niektóre z nich możemy automatycznie naśladować. Ziewanie jest pod tym względem wyjątkowo sugestywne – wystarczy zobaczyć je u innej osoby, usłyszeć charakterystyczny dźwięk, a u niektórych nawet o nim przeczytać, aby zwiększyć prawdopodobieństwo własnego ziewnięcia.

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Podatność na zaraźliwe ziewanie może być związana z indywidualnymi cechami

Przez lata naukowcy rozważali również rolę neuronów lustrzanych, czyli komórek związanych z obserwowaniem i wykonywaniem określonych działań. Nie ma jednak jednej, ostatecznie potwierdzonej teorii wyjaśniającej całe zjawisko. Jedna z hipotez zakłada, że zaraźliwe ziewanie może mieć związek z synchronizacją zachowania w grupie. Jeśli kilka osób zaczyna odpoczywać lub przygotowywać się do snu, podobna reakcja u innych mogłaby pomagać w dostosowaniu się do grupy.

Co ciekawe, badania sugerują też, że podatność na zaraźliwe ziewanie może być związana z indywidualnymi cechami i sytuacją, w której się znajdujemy. Nie każdy reaguje na cudze ziewanie w ten sam sposób. Samo zjawisko nie oznacza więc, że jesteśmy bardziej zmęczeni niż osoba, która właśnie ziewnęła.

Następnym razem, gdy ktoś zacznie ziewać, zwróć uwagę na swoją reakcję. Jeśli po chwili zrobisz dokładnie to samo, twój mózg właśnie wykonał bardzo ciekawy mechanizm społeczny.