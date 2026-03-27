Cena, komfort i trwałość. Tym kierują się Polacy przy zakupie ubrań [RAPORT]

Badanie wskazuje, że polscy konsumenci kierują się wartością produktów – 91,5% ankietowanych uznaje cenę za jeden z kluczowych czynników przy zakupie odzieży. Komfort (87,6%) oraz dopasowanie do aktualnego rozmiaru (83,5%) należą do najczęściej wskazywanych czynników wpływających na długość użytkowania odzieży, co pokazuje, że konsumenci cenią przede wszystkim ubrania praktyczne, funkcjonalne i trwałe.

Powszechną praktyką jest także dawanie ubraniom drugiego życia. Znaczna większość Polaków deklaruje, że oddaje odzież znajomym lub rodzinie (83,1%), a 67,9% przekazało ją do downcyclingu.

Badanie pokazuje, że polscy konsumenci przy zakupie odzieży kierują się praktycznymi czynnikami, takimi jak cena, komfort noszenia i dopasowanie – powiedział Mustan Lalani, Head of Sustainability w SHEIN. Odpowiedzi wskazują również, że konsumenci wybierają ubrania, które można nosić wielokrotnie.

Wśród badanych „zrównoważona” odzież najczęściej kojarzona jest z trwałością i długą żywotnością (45,9%), a następnie z materiałami przyjaznymi środowisku (36,4%), co sugeruje, że konsumenci postrzegają zrównoważony rozwój i cyrkularność jako zestaw różnych cech, a nie pojedynczy atrybut.

Najważniejsze wnioski z Polski:

91,7% polskich konsumentów wskazuje dostępność odpowiednich rozmiarów jako kluczowy czynnik przy zakupie odzieży online.

91,5% konsumentów wskazuje cenę jako drugi najważniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie odzieży.

87,6% ankietowanych uważa komfort noszenia za najważniejszy czynnik wpływający na długość użytkowania ubrań.

83,1% respondentów przekazało odzież znajomym lub rodzinie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

67,9% oddało odzież do downcyclingu.

Pomimo że redystrybucja odgrywa największą rolę w wydłużaniu życia odzieży, to naprawianie (57,9%) i branie udziału w programach recyklingu odzieży (55,0%) wśród polskich respondentów pozostają na stosunkowo niższym poziomie. Osoby, które nie naprawiają ubrań, najczęściej wskazywały, że mogłyby je do tego zachęcić umiejętności lub wiedza w tym zakresie (66,6%).

Wśród osób, które już oddają odzież do recyklingu, najczęściej wskazywanym motywatorem jest fakt, że ubrania są zbyt uszkodzone, aby je oddać, naprawić lub odsprzedać. Natomiast dla tych, którzy nie oddają ubrań do recyklingu, najważniejszym czynnikiem, który mógłby ich do tego zachęcić, jest większa dostępność wygodnych punktów zbiórki (45,6%), a następnie nagrody lub korzyści płynące z recyklingu (39,0%).