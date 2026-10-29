Majka z „Hotelu Paradise 13” w ogniu krytyki. Widzowie wytykają jej wygląd i dawną znajomość

Nowe zasady i zmiana prowadzącej w programie „Hotel Paradise 13”

Program „Hotel Paradise” utrzymuje pozycję w ścisłej czołówce najpopularniejszych polskich produkcji z gatunku reality show, w których uczestnicy walczą o duże pieniądze i prawdziwą miłość.

Twórcy trzynastego sezonu przygotowali dla widzów szereg istotnych nowości. Najważniejsza zmiana dotyczy głównej wygranej, która została podwojona i wynosi teraz aż 200 tysięcy złotych dla zwycięskiej pary.

Do ważnej zmiany doszło także w obsadzie prowadzących, ponieważ w trakcie emisji sezonu dotychczasową gospodynię Klaudię El Dursi zastąpiła na tym stanowisku Edyta Zając.

Zmodyfikowano również zasady gry obowiązujące w tajlandzkiej willi. Obok dobrze znanej fanom Rajskiej Wyroczni wprowadzono zupełnie nowy element o nazwie Rajskie Tableau, który daje specjalne możliwości nowym mieszkańcom.

Hotel Paradise 13 - namiętny pocałunek Filipa i Nadii

Majka Sukiennik w „Hotelu Paradise 13”. Czym zajmuje się nowa uczestniczka?

Jedną z uczestniczek trzynastej odsłony „Hotelu Paradise” jest pochodząca z Warszawy 21-letnia Majka Sukiennik. Kobieta łączy studia psychologiczne z pracą zawodową, rozwija się w sektorze beauty i aktywnie prowadzi własne profile w mediach społecznościowych. Cechuje ją duży perfekcjonizm oraz ambicja, a w codziennym życiu mocno stawia na luksus, elegancję i estetykę.

Choć nowa mieszkanka hotelu sprawia wrażenie pewnej siebie i niedostępnej, w rzeczywistości kryje w sobie wrażliwą oraz romantyczną naturę. W związkach oczekuje od partnera adoracji, chce być zdobywana oraz traktowana jak prawdziwa księżniczka. Jej ideałem jest przystojny, zdecydowany mężczyzna z pasją, który otoczy ją opieką i obdarzy szczerym uczuciem.

Majka z „Hotelu Paradise” krytykowana za operacje plastyczne i relację z Grzegorzem Głuszczem

Pojawienie się Majki w programie „Hotel Paradise” wywołało ogromne emocje wśród męskiej części grupy, która zwróciła uwagę przede wszystkim na jej biust i ogólną prezencję. Zupełnie inaczej zareagowali jednak widzowie komentujący show w sieci. Internauci zarzucili 21-latce nienaturalny wygląd i zdecydowanie zbyt wczesne korzystanie z zabiegów chirurgii plastycznej.

Zastanawiam się nad tym, dlaczego młode ładne dziewczyny tak się kaleczą: sztuczne usta, sztuczny biust. Czym tu się chwalić, zwłaszcza, że jedno i drugie przesadnie powiększone? - napisała jedna z internautek

Czujni fani formatu szybko odkryli również prywatne powiązania nowej uczestniczki z Grzegorzem Głuszczem, który występował w szóstej edycji oraz specjalnej odsłonie „All Stars”. W swoim pierwszym sezonie mężczyzna dotarł do finału, a w kolejnym stanął na ścieżce lojalności, jednak ostatecznie stracił szansę na pieniądze po rzucie kulą przez Julię Skrodzką. Były uczestnik chętnie fotografuje się w towarzystwie kobiet, a internauci zauważyli, że przez długi czas u jego boku regularnie pojawiała się właśnie Majka.