Big Arch rusza w miasto. McDonald’s wprowadza Big McDelivery

Po ulicach stolicy porusza się Big McDelivery, czyli specjalnie zaprojektowany pojazd z charakterystyczną, gigantyczną torbą McDonald’s, która już z daleka sugeruje jedno: w środku kryje się coś naprawdę dużego. To wizualna zapowiedź Big Archa i jednocześnie symbol jego skali. W końcu to burger będący odpowiedzią na WIELKI GŁÓD W MAKU.

Big Arch to propozycja dla fanów solidnych, mięsnych smaków. Dwa soczyste kotlety z wołowiny, ser cheddar white, cebula, pikle, chrupiąca sałata, prażona cebulka oraz autorski sos Big Arch zamknięte są w bułce z ziarnami maku i sezamu. To burger, który nie tylko nasyci apetyt, ale też przyciągnie uwagę.

Mobilna forma aktywacji to świadomy wybór marki. Big McDelivery nie tylko komunikuje premierę produktu, ale fizycznie „materializuje” jego wielkość w przestrzeni miejskiej, wychodząc naprzeciw konsumentom i łamiąc schematy standardowych premier QSR.