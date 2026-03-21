Zrób to warzywne puree dla storczyka. Roślina odżyje i obsypie się ogromnymi kwiatami

Domowy nawóz z pomidorów pobudzi storczyka do kwitnienia

Storczyki to obecnie jedne z najchętniej kupowanych roślin doniczkowych, które zdobią wnętrza wielu domów, a ich odpowiednia uprawa wymaga znajomości kilku ważnych zasad.

Aby roślina zdrowo rosła, musisz zadbać o właściwe podłoże, odpowiednie podlewanie oraz stosowanie domowych odżywek.

Poznaj sprawdzony przepis na odżywczy nawóz z pomidorów – to prosta metoda, dzięki której twoje storczyki zaczną intensywnie kwitnąć!

Storczyki zyskały ogromną popularność i można je znaleźć już nie tylko w specjalistycznych sklepach ogrodniczych czy kwiaciarniach, ale również na półkach popularnych supermarketów i dyskontów. Pochodzące z Azji rośliny występują w tysiącach odmian. Na polskim rynku największym uznaniem cieszą się gatunki takie jak Phalaenopsis, Dendrobium oraz Katleja, przy czym ten pierwszy jest absolutnym faworytem wśród miłośników kwiatów doniczkowych.

Podstawą udanej uprawy storczyków jest dbałość o odpowiednie podłoże, nawadnianie oraz nawożenie. W przypadku podłoża kluczowa jest warstwa drenażowa, wykonana z przepuszczalnych materiałów, takich jak keramzyt, torf czy kamyki. W naturze storczyki mają ciągły kontakt z parującą wodą, dlatego drenaż w doniczce jest niezbędny, by zapobiec gromadzeniu się nadmiaru wilgoci, co mogłoby doprowadzić do gnicia wrażliwych korzeni.

Zmiksuj i wymieszaj. Odżywcza zupa, która sprawi, że storczyk rozkwitnie ze zdwojoną silą

Zaniedbywanie nawożenia to częsty błąd w pielęgnacji kwiatów doniczkowych. Podobnie jak rośliny uprawiane w ogrodzie, potrzebują one stałego dostępu do składników pokarmowych, a ich możliwości pobierania ich z ograniczonej ilości ziemi w doniczce są znacznie mniejsze. W uprawie storczyków doskonale sprawdzają się naturalne, domowe nawozy. Wcześniej wspominaliśmy o korzyściach płynących z zastosowania ziemniaków, co sprzyja rozwojowi korzeni i wzmacnia pąki. Na początku wiosny warto z kolei przygotować odżywczy mus z pomidorów, który jest doskonałą bazą do nawożenia roślin doniczkowych.

Pomidory są bogatym źródłem magnezu, fosforu oraz potasu, co fantastycznie stymuluje storczyki do intensywniejszego wzrostu i obfitego kwitnienia. Przygotowanie odżywki jest bardzo proste: wystarczy zblendować jednego dojrzałego pomidora z 300 ml wody. Uzyskaną miksturę należy dokładnie przefiltrować przez sitko. Otrzymany roztwór rozcieńcza się w trzech litrach wody. Tak przygotowanym nawozem podlewamy rośliny raz na dwa tygodnie.

Efekty stosowania domowego nawozu z pomidorów są widoczne niezwykle szybko, a storczyki błyskawicznie wypuszczają nowe pąki. Regularne zasilanie roślin tą miksturą sprawi, że będą one w doskonałej formie przez wszystkie miesiące w roku.

Jak prawidłowo podlewać storczyki?

Nawadnianie storczyków wcale nie musi sprawiać trudności, o ile poznamy ich naturalne uwarunkowania. Najpopularniejsze odmiany, w tym Phalaenopsis, należą do epifitów. Oznacza to, że w swoim naturalnym środowisku rosną na pniach drzew, a ich system korzeniowy jest przystosowany do błyskawicznego przesychania po opadach deszczu. Podczas podlewania należy powoli wlewać wodę bezpośrednio na podłoże, starannie omijając liście oraz stożek wzrostu znajdujący się w centrum rośliny. Czynność tę kontynuujemy, aż woda zacznie swobodnie wypływać przez otwory w dnie doniczki. Aby mieć pewność, że podłoże zostało odpowiednio nawilżone, proces ten warto powtórzyć dwa lub trzy razy. Niezwykle ważnym krokiem po zakończeniu podlewania jest usunięcie zalegającej wody z podstawki.