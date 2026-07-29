AI w hotelarstwie. Roboty zmieniają codzienną pracę personelu

Coraz więcej obiektów hotelowych inwestuje w roboty wykorzystujące sztuczną inteligencję, które przejmują powtarzalne zadania logistyczne i operacyjne. Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się na tym, co z perspektywy gości pozostaje najważniejsze - indywidualnej obsłudze klienta.

Roboty wykonują pracę, której goście często nawet nie zauważają

Wyniki badania przeprowadzonego w listopadzie 2025 roku przez Międzynarodowe Archiwum Nauki i Badań dotyczące ekonomicznej i operacyjnej opłacalności robotów usługowych wykorzystujących sztuczną inteligencję w sektorze hotelarskim w Katarze pokazują, że roboty najlepiej sprawdzają się wszędzie tam, gdzie proces jest powtarzalny, logistyczny i możliwy do standaryzacji. Największe korzyści przynoszą przy dostarczaniu przedmiotów do pokoi, gdzie średni czas realizacji usługi skraca się o 34 proc. Robot nie traci czasu na inne obowiązki, nie gubi priorytetów i może pracować nawet 16–20 godzin dziennie. Coraz częściej wspiera również automatyzację procesu check-in, realizuje proste zadania concierge oraz wykonuje prace zaplecza operacyjnego. Jednocześnie badanie pokazuje wyraźną granicę możliwości technologii - tam, gdzie potrzebna jest empatia, interpretacja sytuacji czy indywidualne podejście do gościa, człowiek pozostaje niezastąpiony. Co ciekawe, już 42 proc. gości deklaruje, że preferuje kontakt z robotem przy prostych zadaniach concierge.1

W zakresie wskaźników ekonomicznych roboty również spełniają swoje cele. Wyniki pokazują także, że roboty usługowe wykorzystujące sztuczną inteligencję osiągają dodatni zwrot z inwestycji średnio po 2,7 roku, współczynnik zastępowania pracy ludzkiej sięga 0,72, a wzrost efektywności operacyjnej przekracza 38 proc. 2

Hotelarstwo należy do branż, w których automatyzacja będzie postępowała bardzo dynamicznie, przede wszystkim ze względu na rosnącą presję kosztową i potrzebę zwiększania efektywności operacyjnej. Roboty będą coraz częściej wykonywać powtarzalne zadania, pozwalając hotelom lepiej wykorzystywać zasoby oraz utrzymywać wysokie standardy usług. Nie oznacza to jednak końca tradycyjnej gościnności – technologia będzie wspierała ludzi, a nie zastępowała ich w budowaniu relacji z gośćmi – mówi Elżbieta Lendo, prezes Fundacji Polskie Hotele Niezależne.

Robot w hotelu i jego zastosowanie

Jedną z europejskich sieci, która postawiła na takie rozwiązania, jest Hunguest Hotels. Wprowadzone przez firmę w 2024 roku roboty sprzątające działają już w 17 hotelach należących do grupy. Urządzenia poruszają się samodzielnie dzięki cyfrowym mapom budynków zapisanym w ich systemach. Dodatkowym ułatwieniem zarządzania tego typu robotem jest integracja z windami. Potrafi on samodzielnie przywołać windę i przemieszczać się między piętrami tam, gdzie sprzątanie jest aktualnie najbardziej potrzebne. Jego pracę można planować dzięki centralnemu systemowi, który zapewnia ciągły monitoring oraz możliwość zdalnego wprowadzania nowych zadań.

Od początku zakładaliśmy, że roboty mają wspierać naszych pracowników, a nie ich zastępować. Dzięki temu personel może poświęcić więcej czasu temu, czego żadna technologia nie zastąpi. Mam na myśli rozmowy z gościem i budowanie relacji, czyli to co tak naprawdę w hotelarstwie jest najistotniejsze. Po wprowadzeniu robotów do naszej sieci zauważyliśmy bardzo wysoką powtarzalność jakości sprzątania. Ważnym krokiem wdrażania urządzeń była ich integracja z windami, wcześniej to pracownik musiał jednorazowo podchodzić i wzywać windę – mówi Lajos Labossa, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Hunguest Hotels.

Firma szczególnie zauważa efekty w optymalizacji zużycia środków chemicznych. Dzięki wdrożeniu robotów ograniczono ich wykorzystanie aż o 80 proc. Dzięki zaawansowanym sensorom wykrywającym przeszkody, rodzaj powierzchni czy układ pomieszczeń urządzenia roboty samodzielnie analizują otoczenie i dostosowują sposób pracy do aktualnych warunków. Potrafią odkurzać i myć nawet 1200 m² powierzchni w ciągu godziny, docierając do trudno dostępnych miejsc w obiektach.

1 https://ijsra.net/sites/default/files/fulltext_pdf/IJSRA-2025-2952.pdf (IJSRA, Economic and Operational Viability of AI-Driven Service Robots in Qatar’s Hospitality Sector)2 https://ijsra.net/sites/default/files/fulltext_pdf/IJSRA-2025-2952.pdf (IJSRA, Economic and Operational Viability of AI-Driven Service Robots in Qatar’s Hospitality Sector)