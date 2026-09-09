8 na 10 Polaków spożywa za mało błonnika. Ważne są drobne, codzienne zwyczaje

Blisko 8 na 10 Polaków nie dostarcza wraz z dietą rekomendowanej ilości błonnika, choć jest on ważnym elementem prawidłowo zbilansowanego sposobu żywienia.

78% osób deklaruje, że trudno im ocenić, czy spożywają wystarczającą ilość błonnika każdego dnia.

Odpowiadając na rosnące zainteresowanie produktami wspierającymi zdrowy styl życia, Activia rozszerza portfolio o nowe jogurty będące źródłem błonnika oraz o większe formaty opakowań.

Polacy coraz częściej zwracają uwagę na to, aby produkty spożywcze były nie tylko smaczne, ale niosły ze sobą korzyści dla zdrowia. Normy Żywienia Człowieka dla populacji Polski wskazują, że osoby dorosłe między 19. a 65. rokiem życia powinny uwzględniać w codziennej diecie różnorodne produkty spożywcze dostarczające w sumie co najmniej 25 g błonnika. Jednocześnie wiele osób nie dostarcza organizmowi odpowiedniej ilości tego składnika. Jak pokazują badania, tylko 20,5 % Polaków realizuje wystarczające dzienne spożycie tego składnika, a blisko 8 na 10 osób nie osiąga rekomendowanego poziomu. W badaniach przeprowadzonych w 2023 roku przez IPSOS 78% respondentów przyznaje, że trudno im ocenić, czy ich dieta dostarcza odpowiednią ilość błonnika.

Więcej błonnika w codziennej diecie

Błonnik jest ważnym składnikiem zbilansowanej diety. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego i zdrowie jelit, pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej, wspierając tym samym kontrolę masy ciała, a także może wpływać na regulację poziomu glukozy i cholesterolu we krwi. Ze względu na rosnącą świadomość konsumentów, wielu z nich poszukuje wygodnych i smacznych sposobów na zwiększenie jego spożycia w codziennej diecie.

Jedną z największych barier w budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych jest przekonanie, że wymagają one dużego wysiłku i wielu wyrzeczeń. Z perspektywy trwałych zmian, znacznie skuteczniejsze okazują się drobne zmiany, które łatwo włączyć do codziennej rutyny. Dotyczy to również spożycia błonnika. Gdy zdrowe wybory są jednocześnie smaczne i wygodne, łatwiej stają się stałym elementem codziennego jadłospisu, a to właśnie konsekwencja ma największe znaczenie dla długoterminowych efektów – podkreśla Katarzyna Woźnicka, specjalistka ds. żywienia człowieka, psychodietetyk, Health and Nutrition Senior Manager w grupie spółek DANONE.

Jak konsumenci mogą zwiększyć spożycie błonnika?

Odpowiadając na te wyzwania, Activia wprowadza do portfolio nową linię jogurtów z błonnikiem, dostępnych w dwóch wariantach smakowych: zboża oraz orzech włoski i owies. Produkty będą oferowane zarówno w znanym konsumentom formacie 165 g, jak i w zupełnie nowym, większym opakowaniu 400 g. Nowości łączą walory odżywcze z wygodą oraz smakiem, których konsumenci oczekują od produktów.

Coraz więcej osób dostrzega znaczenie błonnika dla zdrowia, jednak codzienne spożycie jego odpowiedniej ilości wciąż pozostaje dla wielu osób wyzwaniem. Dlatego rozwijamy portfolio Activia o kolejne produkty będące jego źródłem, które pomagają w prosty i smaczny sposób wzbogacić codzienną dietę w dodatkowe źródło błonnika. Jednocześnie chcemy umacniać pozycję marki w kategorii śniadaniowej, oferując rozwiązania dopasowane do potrzeb współczesnych konsumentów – mówi Valeryia Selivanava, Kierowniczka marki Activia.

Activia poleca się do domowego śniadania

Wraz z rozszerzeniem oferty Activia stawia również na większe pojemności, które odpowiadają na zmieniające się nawyki zakupowe i konsumpcyjne Polaków. Nowy format 400 g został stworzony z myślą o śniadaniach spożywanych w domu. Do nowego formatu 400 g trafi nie tylko linia Activia z błonnikiem, ale również jogurt naturalny Activia, jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów w portfolio marki.

Nowy format 400 g pozwala nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów szukających produktów idealnych do codziennych śniadań w domu. To połączenie wygody oraz jakości. Wierzymy, że dzięki temu Activia będzie mogła towarzyszyć jeszcze większej liczbie osób każdego dnia – dodaje Valeryia Selivanava

Większy format jogurtu naturalnego Activia to nie jedyna zmiana. Produkt dostępny w kubeczku 165 g przejdzie również reformulację. Konsystencja jogurtu stanie się bardziej kremowa, odpowiadając tej znanej z nowej wersji 400 g. Dzięki temu konsumenci będą mogli cieszyć się tym samym, aksamitnym doświadczeniem niezależnie od wybranego formatu.

Produkowane w Polsce

Wszystkie nowe jogurty Activia dostępne w ramach rozwijanego portfolio są produkowane w Polsce. To kolejny element podkreślający zaangażowanie marki w dostarczanie wysokiej jakości produktów odpowiadających na potrzeby lokalnych konsumentów.