Wyspa Gozo: Spacer wzdłuż północnego wybrzeża. Cuda natury i malownicze krajobrazy

Wyspa Gozo, mniejsza siostra Malty ma powierzchnię 67,1 km². Wielkością zbliżona jest do takich polskich miast, jak Legionowo, czy Świdnica, i jest prawie osiem razy mniejsza od Warszawy. Gozo to wyjątkowa wyspa – surowa i dzika, a jednocześnie spokojna i pełna harmonii. Chcąc zobaczyć naturalne piękno wyspy, nacieszyć się malowniczymi krajobrazami i poczuć ducha tego miejsca warto wybrać się na wędrówkę północnym szlakiem, zaczynając od mostu skalnego Wied il-Mielah Window, a kończąc w malowniczej zatoczce Xwejni Bay. Pamiętaj o wygodnych butach, butelce wody i aparacie fotograficznym.

Wyspa Gozo - Spacer wzdłuż północnego wybrzeża

Godny następca Lazurowego Okna

Wędrówka rozpoczyna się na północ od miasta Għarb przy moście skalnym Wied il-Mielaħ Window – imponującym cudzie natury, wyrzeźbionym przez wiatr i morskie fale. Choć jest mniej znany niż Lazurowe okno (Azure Window), które runęło w morskie głębiny w 2017 roku, równie mocno można ulec jego urokowi. Warto tu przystanąć na dłuższą chwilę, aby podziwiać bezkresne widoki i wsłuchać się w odgłos fal odbijających się o skalną ścianę. Koniecznie przejdź się również wąską ścieżką, której przylegające do skalnej formacji schodki, prowadzą w głąb przestrzeni międzyskalnej, gdzie można z bliska podziwiać Wied il-Mielaħ Window.

Oaza spokoju w objęciach skał

Wędrując na wschód wzdłuż tego odcinka wybrzeża dotrzesz do Wied il-Għasri – wąwozu ukrytego w sercu wyspy, który ma ok. 250 metrów długości i od 15 do 30 metrów szerokości, a skaliste ściany otaczają wąski przesmyk, prowadzący do małej, cichej zatoczki. Spotkać tu można zarówno płetwonurków - eksplorujących tutejsze jaskinie - fanów snorkelingu, jak i plażowiczów zażywających kąpieli w turkusowej wodzie. Do niewielkiej plaży prowadzą kamienne stopnie, które również stanowią atrakcję samą w sobie.

Moc natury i słone podmuchy

Dalej na trasie znajdziesz Għar ir-Riħ, czyli „Jaskinię Wiatru”, gdzie podmuchy są szczególnie silne, ale za to, dzięki nim, można wyraźnie poczuć zapach soli morskiej. To kolejne miejsce na mapie Gozo, uwielbiane przez płetwonurków, które również z perspektywy spacerowicza robi piorunujące wrażenie, a olbrzymie skalne wgłębienie uzmysławia potęgę natury. Na szczycie klifu można spotkać rybaków, którzy starają się za pomocą wędek lub specjalnych pułapek złowić np. tuńczyki, tak bardzo popularnych w kuchni śródziemnomorskiej.

Kryształowe dziedzictwo Gozo

Jednym z najbardziej fascynujących punktów na trasie są panwie solne, które wyglądają niczym wielka mozaika. Te 350-letnie baseny solankowe, to nie tylko wizualna atrakcja, ale także kawał historii Gozo i tradycja kultywowana od setek lat. To tutaj woda morska odparowuje w małych basenach, pozostawiając kryształki soli, które następnie są ręcznie pozyskiwane przez właścicieli i sprzedawane do sklepów oraz restauracji. Co ciekawe, aby uzyskać 1 kilogram czystej soli potrzeba 24 litrów morskiej wody. Woreczek z taką solą możesz zakupić w pobliskim sklepiku, którego z pewnością nie przeoczysz.

Imponujący wyczyn pływaka Nicky’ego Farrugii

Nieopodal znajduje się również tabliczka upamiętniające niezwykły wyczyn Nicky’ego Farrugii, który przepłynął z wioski Punta Secca na Sycylii do plaży Xwejni Bay na wyspie Gozo, w 30 godzin i 17 minut. Do brzegu dotarł 28 lipca 1885 roku.

Relaks w urokliwej scenerii

Wędrówka kończy się w Xwejni Bay – malowniczej zatoczce otoczonej skałami. To doskonałe miejsce, by złapać oddech po spacerze i rozkoszować się widokiem krystalicznie czystych wód i imponujących wapiennych formacji – ten krajobraz nigdy się nie nudzi.