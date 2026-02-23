Cavallino Bianco Caorle – Venezia: nowy pięciogwiazdkowy resort rodzinny nad Adriatykiem otworzy się w maju 2026 roku

Położony w malowniczym Caorle, niedaleko Wenecji, resort powstaje tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży wyróżnionej Błękitną Flagą. Otoczony sosnowym lasem i śródziemnomorską zielenią, ma stać się miejscem, gdzie luksus spotyka się z autentycznością, a rodzinne wakacje zyskują zupełnie nową jakość. Caorle to malownicze miasteczko rybackie, często nazywane "małą Wenecją" ze względu na swoją architekturę.

Nie szukaliśmy jedynie lokalizacji, lecz miejsca, które podziela nasze wartości. Caorle urzekło nas autentycznością, spokojem i wyjątkową atmosferą

- mówi Ralph A. Riffeser, twórca marki Cavallino Bianco.

Przestrzeń zaprojektowana dla rodzin

Cavallino Bianco Caorle – Venezia zaoferuje 101 eleganckich apartamentów z prywatnymi tarasami i widokiem na morze. Przemyślany układ wnętrz zapewni komfort zarówno rodzicom, jak i dzieciom — z oddzielnymi strefami, dwiema łazienkami i funkcjonalnymi aneksami kuchennymi. Naturalne materiały, jasne kolory i inspiracje nadmorskim krajobrazem tworzą atmosferę swobody i domowego ciepła.

Prywatna plaża i wellness z widokiem na Adriatyk

Jednym z największych atutów resortu będzie pięciohektarowa prywatna plaża z wydmami, zamykanymi kabanami i pełnym serwisem — idealna zarówno do rodzinnego wypoczynku, jak i spokojnych chwil tylko we dwoje.

Na miłośników relaksu czeka także imponujące centrum wellness z basenami, saunami, strefą spa oraz panoramicznym rooftop spa wyłącznie dla dorosłych, z infinity pool i widokiem na bezkres Adriatyku.

Wakacje, które kochają i dzieci i rodzice

Najmłodsi goście znajdą swoją przestrzeń w Lino Land — kreatywnym świecie zabawy, warsztatów i aktywności na świeżym powietrzu. Rodzice w tym czasie mogą skorzystać z oferty mindfulness, kulinarnej podróży lub po prostu zwolnić tempo.

Resort oferować będzie kilka konceptów gastronomicznych, od swobodnej restauracji rodzinnej, przez elegancką strefę tylko dla dorosłych, po kolorową restaurację zaprojektowaną specjalnie dla dzieci.

Od gór po morze

Nowy resort to naturalne rozwinięcie filozofii Cavallino Bianco, znanej z Dolomitów: czas spędzony razem jako największy luksus. Caorle stanie się symbolicznym połączeniem gór i morza, tworząc miejsce, do którego chce się wracać, nie tylko dla widoków, ale dla emocji.

Rezerwacje są już otwarte, dostępne są także oferty early booking.