Powitaj lato w Suntago. Egzotyczny klimat i wodne atrakcje czekają tuż pod Warszawą

Wakacyjny klimat na wyciągnięcie ręki

Czerwiec to dla wielu osób symboliczny początek lata. Dni stają się coraz dłuższe, temperatury zachęcają do aktywności, a myśli coraz częściej uciekają w stronę urlopu. Jeśli jednak na wakacje trzeba jeszcze chwilę poczekać, namiastkę egzotycznego wyjazdu można znaleźć zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy.

Suntago, największy zadaszony park wodny w Europie, od lat przyciąga osoby szukające zarówno rodzinnej rozrywki, jak i spokojnego wypoczynku. W otoczeniu ponad 700 palm i przy temperaturze utrzymującej się przez cały rok na poziomie około 32 stopni łatwo zapomnieć o codziennych obowiązkach.

Dla tych, którzy lubią adrenalinę

Jednym z największych magnesów Suntago pozostaje imponująca strefa wodnych atrakcji. Na gości czeka aż 35 zjeżdżalni o różnym stopniu trudności, dzięki czemu coś dla siebie znajdą zarówno najmłodsi, jak i miłośnicy mocniejszych wrażeń.

Popularnością cieszą się również basen z falą, rwąca rzeka oraz rzeka przygód. Wśród atrakcji nie brakuje także maszyny Surf-Air, która pozwala poczuć emocje towarzyszące surfowaniu bez konieczności wyjazdu nad ocean.

Relaks pod palmami

Nie każdy wyjazd musi oznaczać aktywny wypoczynek. Suntago przygotowało również ofertę dla osób, które marzą o chwili oddechu od codziennego tempa życia.

Goście mogą korzystać z basenów mineralnych oraz basenów z solą z Morza Martwego. Do dyspozycji pozostają także strefy Wellness & SPA, a osoby powyżej 16. roku życia mogą odwiedzić Saunarię z 15 saunami tematycznymi, grotą solną i komorą śnieżną Mont Blanc.

To miejsce, w którym można zwolnić tempo, wyciszyć się i choć na kilka godzin poczuć wakacyjny luz.

Wakacyjny weekend bez dalekich podróży

Dla osób, które chcą zostać dłużej, przygotowano Suntago Village. Kompleks 92 bungalowów położony tuż obok parku wodnego pozwala zamienić jednodniową wizytę w kilkudniowy wypoczynek.

Na miejscu znajdują się strefy rekreacyjne, place zabaw dla dzieci oraz miejsca przeznaczone do wspólnego spędzania czasu. To propozycja zarówno dla rodzin, jak i grup przyjaciół planujących letni wyjazd.

Lato zaczyna się w Suntago

Początek czerwca to dobry moment, by złapać wakacyjny nastrój jeszcze przed urlopem. Wodne atrakcje, tropikalna roślinność, strefy relaksu i oferta dla całych rodzin sprawiają, że Suntago pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na krótkie wypady i weekendowy odpoczynek. A wszystko to bez konieczności wielogodzinnej podróży i planowania egzotycznych wakacji z dużym wyprzedzeniem.

Tekst sponsorowany