Najpiekniejsze parki narodowe w Europie. Wyjątkowe miejsca dla miłośników przyrody TOP 10

Podróżowanie po Europie to nie tylko odkrywanie historycznych czy kulturowych zabytków, ale także eksploracja jej niezwykłych zakątków natury. Parki narodowe stanowią prawdziwe perły kontynentu, oferując niepowtarzalne krajobrazy, dziką faunę i florę oraz niezapomniane wrażenia z bliskiego kontaktu z przyrodą. Dla miłośników natury, podróżowanie po tych parkach może się okazać najwspanialszą przygodą.

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1. Chorwacja - Park Narodowy Plitwickie Jeziora

Plitwickie Jeziora to prawdziwy klejnot Chorwacji i jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Europie. Ten park narodowy słynie ze swoich kaskadowych wodospadów, turkusowych jezior i bujnej roślinności. Spacerując po drewnianych kładkach i ścieżkach wzdłuż jezior, można podziwiać niezwykłe formacje skalne i kryształowo czystą wodę. To idealne miejsce dla miłośników fotografii przyrodniczej i spacerów wśród dziewiczej przyrody.

2. Norwegia - Park Narodowy Jotunheimen

Dla miłośników górskich krajobrazów nie ma lepszego miejsca niż Park Narodowy Jotunheimen w Norwegii. To tutaj znajduje się najwyższy szczyt kraju, Galdhøpiggen, oraz malownicze lodowcowe doliny, turkusowe jeziora i potężne wodospady. Wspinaczka na szczyt Galdhøpiggen to niezapomniane przeżycie, które nagradza widokiem na majestatyczne szczyty górskie i nieokiełznane krajobrazy.

3. Włochy - Park Narodowy Cinque Terre

Cinque Terre to nie tylko malownicze miasteczka wzdłuż włoskiego wybrzeża, ale także park narodowy o wyjątkowej różnorodności przyrodniczej. Tutaj spotkać można urocze wioski rybackie, skaliste klify opadające do morza oraz bujne winnice i oliwniki. Spacerując po malowniczych ścieżkach wzdłuż wybrzeża, można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki i delektować się śródziemnomorską atmosferą.

4. Szwecja - Park Narodowy Sarek

Sarek to jeden z najbardziej dzikich i niedostępnych parków narodowych w Europie, ale także raj dla miłośników przyrody. Położony w północnej części Szwecji, ten obszar charakteryzuje się surowym krajobrazem górskim, lodowcami, rzekami i rozległymi puszczańskimi obszarami. To idealne miejsce dla osób poszukujących prawdziwej przygody w dzikiej naturze, gdzie można spotkać renifery, niedźwiedzie brunatne oraz liczne gatunki ptaków. Wędrówka przez ten dziewiczy teren to niezapomniane przeżycie, które pozwala oderwać się od cywilizacji i zanurzyć w pełni w naturalnym środowisku.

5. Hiszpania - Park Narodowy Picos de Europa

Położony w północnej Hiszpanii, Picos de Europa to spektakularne pasmo górskie, które zachwyca swymi stromymi szczytami, głębokimi wąwozami i malowniczymi dolinami. Park oferuje niezapomniane możliwości wspinaczki, trekkingu i obserwacji dzikiej przyrody, w tym rzadkich gatunków ptaków i roślin endemicznych.

6. Islandia - Park Narodowy Thingvellir

Thingvellir to nie tylko park narodowy, ale także miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym i geologicznym. To tutaj znajduje się ryft śródlądowy między dwoma płytami tektonicznymi, tworzący spektakularne krajobrazy i oferujący unikalne możliwości eksploracji geologii i historii Islandii. Park jest również doskonałym miejscem do wędrówek, obserwacji ptaków i relaksu nad jeziorami.

7. Islandia - Park Narodowy Vatnajökull

Vatnajökull to największy lodowiec w Europie, który zajmuje znaczną część południowo-wschodniej Islandii. Park Narodowy Vatnajökull oferuje niezwykłe możliwości obserwacji lodowców, jaskiń lodowych, wodospadów i innych formacji lodowych. To raj dla miłośników przyrody arktycznej i niezapomnianych widoków.

8. Niemcy - Park Narodowy Jasmund

Znajdujący się nad Morzem Bałtyckim, na wyspie Rugii w niemieckim regionie Meklemburgii - Pomorza Przedniego, Park Narodowy Jasmund słynie z klifowych formacji skalnych - przepięknych kredowych klifów - a także unikalnej fauny i flory - np. prastarych lasów bukowych. To najmniejszy park narodowy w Niemczech, ale także niezwykle urokliwy.

9. Czarnogóra - Park Narodowy Durmitor

Położony w północno-zachodniej części Czarnogóry, Park Narodowy Durmitor to region górski z licznymi wulkanicznymi szczytami, wąwozami, jaskiniami i jeziorami. Obejmuje również rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Powstał w 1952 roku i zajmuje olbrzymią powierzchnię 32100 ha! Na terenie parku znajduje najgłębszy europejski kanion - kanion Tary - jego głębokość dochodzi do 1300 metrów. W parku można aktywnie spędzać czas - organizowane są np. spływy kajakowe i raftingi.

10. Austria - Park Narodowy Hohe Tauern

Położony w Alpach Wschodnich, ten park narodowy obejmuje najwyższe szczyty w Austrii, wulkany, lodowce, doliny i bogactwo fauny i flory alpejskiej. Można tu uprawiać trekking, wspinaczkę górską, a nawet jazdę konno.