Słoneczny city break. Trzy kierunki na wrześniowy i październikowy wypad

Kilka dni wystarczy, by zmienić otoczenie, naładować baterie i jednocześnie zobaczyć nowe miejsce. City break ma jeszcze jedną przewagę – pozwala połączyć różne formy wypoczynku. Można rozpocząć dzień od zwiedzania, popołudnie spędzić na plaży, a wieczorem wybrać się na kolację w lokalnej restauracji. Temperatury są zwykle bardziej komfortowe niż w szczycie lata, a atmosfera w popularnych miejscach staje się spokojniejsza.

City break to jeden z najprostszych sposobów na przedłużenie lata. Nie potrzebujemy tygodnia urlopu, żeby odpocząć i zmienić otoczenie – wystarczy kilka dni. Południe Europy we wrześniu i październiku wciąż oferuje dużo słońca, a jednocześnie pozwala swobodniej zwiedzać miasta i korzystać z ich atrakcji. Dlatego warto patrzeć na ten okres nie jako na koniec sezonu, ale jako na kolejną okazję do podróżowania – mówi Katarzyna Hauton, Head of Brand w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Sycylia – włoskie dolce vita z widokiem na morze

Sycylia to propozycja dla osób, które podczas krótkiego wyjazdu chcą dostać wszystko, co oferuje Italia: włoski klimat, świetną kuchnię, zabytki i dostęp do morza. Jesienią wyspa nadal zachęca do plażowania, ale temperatury sprzyjają również aktywnemu zwiedzaniu. Bazą może być Palermo, gdzie można połączyć spacery po historycznym centrum z odkrywaniem sycylijskiej kuchni. Alternatywą jest Katania, położona u stóp Etny, która pozwala połączyć miejski charakter z wycieczką w okolice jednego z najbardziej charakterystycznych wulkanów Europy. Sycylia sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy wyjazd ma być czymś więcej niż zwiedzaniem – to kierunek, w którym miejski rytm łatwo można połączyć z odpoczynkiem nad wodą. 4-dniowy city break na Sycylii w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 609 zł od osoby.

Ateny – historia, morze i energia miasta

Ateny to klasyk, ale jesienią pokazuje swoje mniej oczywiste oblicze. Poza Akropolem, starożytnymi zabytkami i klimatycznymi uliczkami Plaki, stolica Grecji oferuje również dostęp do morza. Kilka dni można podzielić między zwiedzanie najważniejszych atrakcji, długie śniadania i wieczory w lokalnych tawernach. Jeśli zostanie trochę czasu, warto wybrać się również na Riwierę Ateńską, gdzie miejski wyjazd można zakończyć plażowaniem nad Morzem Egejskim. 4 dni w Atenach w hotelu ze śniadaniem wraz z przelotem to koszt od 649 zł.

Alicante – hiszpańskie miasto na słoneczny reset

Alicante to propozycja dla osób, które podczas krótkiego wyjazdu chcą postawić przede wszystkim na słońce i odpoczynek. Miasto leży w regionie Costa Blanca nad Morzem Śródziemnym, a jego największym atutem jest możliwość połączenia miejskich atrakcji z plażą praktycznie w samym centrum. W planie warto uwzględnić spacer po słynnej promenadzie Explanada de España, wizytę na zamku Santa Barbara oraz odkrywanie starego miasta. Kiedy przyjdzie czas na relaks, wystarczy skierować się w stronę Playa del Postiguet, położonej tuż przy centrum. Za 4-dniowy pakiet dynamiczny Lot+Hotel ze śniadaniem użytkownicy eSky.pl zapłacą od 819 zł.

Jesień to dobry moment na krótki urlop