Zrób to 1 kwietnia, a przegonisz złe moce. To nie Prima Aprilis

Wielki Tydzień to najważniejszy czas w Kościele katolickim

Wielkanoc stanowi kluczowe święto w kalendarzu katolickim, przypominając o męce, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Chrystusa. Obchody inauguruje Niedziela Palmowa, kiedy wierni przynoszą do kościołów palmy. Te kolorowe wiązanki symbolizują gałązki oliwne, które rzucano pod nogi Jezusa podczas jego wjazdu do Jerozolimy. Czas od poniedziałku do środy przeznaczony jest na modlitwę, pojednanie i przygotowania do świąt. W Wielki Czwartek odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Wielki Piątek to z kolei czas zadumy nad ukrzyżowaniem – to jedyny dzień w roku, kiedy nie sprawuje się mszy świętej, a wiernych obowiązuje ścisły post. Sobota to moment adoracji przy Grobie Pańskim i oczekiwania na zmartwychwstanie, które, według religioznawców, miało miejsce między 30 a 32 rokiem n.e.

Choć Wielkanoc jest świętem kościelnym, kryje w sobie wiele elementów z czasów pogańskich. Do dziś zachowały się słowiańskie wierzenia, które Kościół zaadaptował podczas chrystianizacji. Jednym z takich intrygujących, dawnych zwyczajów jest topienie Judasza w Wielką Środę.

Topienie Judasza: Rytuał przepędzający zło budzi kontrowersje

W 2026 roku Wielka Środa wypadnie dokładnie 1 kwietnia, pokrywając się z Prima Aprilis. Zanim jednak skupimy się na żartach, warto poznać dawne sposoby na zapewnienie sobie pomyślności. W przeszłości to właśnie w Wielką Środę (lub w niektórych regionach w Wielki Czwartek) odbywało się topienie Judasza. Zwyczaj ten przypominał topienie Marzanny, z tą różnicą, że do wody wrzucano kukłę wyobrażającą zdrajcę. Miało to symbolizować ostateczne pożegnanie z wszelkim złem i zdradą. Zanim kukła lądowała w wodzie lub bagnie, bywała często bita i smagana łańcuchami, co miało odgonić nieczyste moce. W niektórych częściach Polski i Europy kukłę Judasza palono. Tradycja ta przetrwała do dziś w południowej Polsce, głównie na Podkarpaciu, a także w Grecji, Hiszpanii czy Brazylii, choć jej popularność słabnie. Współcześnie Kościół nie pochwala tego zwyczaju, ponieważ nierzadko przeradzał się on w akty agresji i linczu.

21

Spal żurek w Wielką Środę. Przyciągniesz szczęście i oczyścisz przestrzeń

Inną ciekawą tradycją związaną z Wielką Środą jest palenie żuru, znane głównie na Śląsku i Opolszczyźnie. Tak zwana "Środa Żurowa" to rytuał, który ma na celu przepędzenie złych mocy i ostateczne pożegnanie się z postem. Żur, jako typowo postna potrawa, poprzez symboliczne spalenie oznaczał koniec czasu wstrzemięźliwości. Dawniej palenie żuru było wielkim wydarzeniem. Rozpalano potężne ogniska, do których wrzucano nie tylko resztki postnego jedzenia, ale i przedmioty zgromadzone podczas wiosennych porządków. Wierzono, że ogień niszczy wszelkie zło i symbolizuje nowy początek, robiąc miejsce na lepszą przyszłość.