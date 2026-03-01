Tego nigdy nie rób w marcu. Pech nie opuści cię do końca roku

Marzec, miesiąc przejściowy między zimą a wiosną, obfituje w przesądy mające zapewnić szczęście i uchronić przed pechem.

Zgodnie z ludowymi wierzeniami, pewne czynności wykonywane w marcu mogą sprowadzić na nas pecha.

Dowiedz się, jakich działań unikać w marcu, by zapewnić sobie pomyślność.

Od zarania dziejów, człowiek spoglądał na świat z mieszanką ciekawości i obawy, szukając wzorców i przyczyn w otaczającej go rzeczywistości. W ten sposób narodziły się przesądy, wierzenia przekazywane z pokolenia na pokolenie, które miały tłumaczyć zjawiska, których nie potrafiono racjonalnie wytłumaczyć. Choć nauka rzuca coraz więcej światła na mechanizmy rządzące wszechświatem, przesądy wciąż mają się dobrze, a ich korzenie sięgają głęboko w naszą historię. Przesądy towarzyszą ludziom od wieków. Przekazywane z pokolenia na pokolenie miały chronić przed nieszczęściem. Choć dziś traktujemy je z przymrużeniem oka, wiele osób wciąż zwraca na nie uwagę - szczególnie na przełomie pór roku, takim jak marzec. Miesiąc ten, który jest zarazem czasem przejścia z zimy w wiosnę, od dawna uważany był za czas niestabilny i kapryśny, a według przesądów - także wymagający ostrożności.

Tego nie rób w marcu jeśli chcesz uniknąć pecha

Choć dziś wiemy, że przesądy nie mają naukowego uzasadnienia, nadal są ciekawym elementem kultury i tradycji ludowej. Dla jednych to zabawne ciekawostki, dla innych drobne rytuały dające poczucie kontroli nad codziennością. Według wierzeń, w marcu z pewnością nie powinniśmy robić gruntownych porządków. Choć wiosenne porządki kuszą, przesądy mówią, że wynoszenie zbyt wielu rzeczy naraz może "wynieść szczęście z domu". Zalecano sprzątać stopniowo, z rozwagą. Należy także pamiętać, aby nie zmieniać garderoby zbyt szybko. Noszenie bardzo lekkich ubrań na początku marca miało "zapraszać choroby". Przesąd przestrzegał przed zbyt szybkim żegnaniem zimy. Według przesądów marzec to także nieodpowiedni czas na randkowanie. Jak wiadomo wiosna i budzące się do życia rośliny sprawiają, iż z optymizmem spoglądamy w przyszłość, a co za tym idzie, jesteśmy bardziej skorzy do spotkań towarzyskich, randek, a nawet zakochania. Jednak to właśnie ten nadmierny optymizm może sprawić, iż nie dostrzeżemy wad i niedopasowania potencjalnego partnera, czego bolesne skutki możemy odczuć później. W marcu nie należy także ścinać włosów, gdyż wierzono, że obcięcie włosów w marcu skraca życie i sprowadza choroby. Włosy symbolizowały siłę i witalność, a ich obcięcie w okresie odradzającej się przyrody miało osłabiać organizm. W marcu nie powinniśmy kłócić się i być negatywnie nastawionymi. Jest to miesiąc budzącej się do życia natury, a negatywne emocje miały zakłócać ten proces i sprowadzać pecha na cały rok. Dlatego według przesądów w marcu należy zachować pogodę ducha i unikać konfliktów.