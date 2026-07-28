Kolekcja z bawełny organicznej w Pepco! Zestawy dla najmłodszych i mam w świetnych cenach

Na rynku pojawiła się nowa kolekcja odzieży i akcesoriów dla najmłodszych oraz ich mam, która stawia na wysoką jakość materiałów, takich jak bawełna organiczna, jednocześnie utrzymując przystępne ceny, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rodziców.

Dominującym elementem tej oferty są ubranka wykonane z naturalnych, miękkich materiałów, zapewniających komfort delikatnej skórze dzieci przez cały dzień, a także szeroki wybór codziennych elementów garderoby utrzymanych w stonowanej kolorystyce.

Pomyślano również o wygodzie mam, wprowadzając do asortymentu praktyczne elementy odzieży, które sprawdzą się w różnych momentach, charakteryzując się minimalistyczną stylistyką i wykonaniem z komfortowych tkanin.

Całość uzupełniają urocze i funkcjonalne dodatki do dziecięcego pokoju, które pozwalają na stworzenie przytulnej przestrzeni bez nadmiernych wydatków, podkreślając, że jakość i estetyka mogą iść w parze z dostępnością cenową.

Nowa kolekcja zachwyca stonowaną kolorystyką, naturalnymi odcieniami beżu, kremu i pudrowego różu oraz uroczymi wzorami. Znajdziemy w niej wszystko, czego potrzeba na co dzień – od body i legginsów, przez piżamy, aż po miękkie tekstylia i dodatki do dziecięcego pokoju.

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Nowa kolekcja w Pepco

W kolekcji Pepco dominują ubranka wykonane z bawełny organicznej, która jest wyjątkowo miękka, przyjemna dla skóry i zapewnia komfort noszenia przez cały dzień. To świetny wybór szczególnie dla najmłodszych dzieci, których delikatna skóra wymaga odpowiednio dobranych materiałów.

Na sklepowych półkach pojawiły się między innymi komplety body dla niemowląt za 30 zł, zestawy legginsów za 22 zł, bluzy za 20 zł, spodnie dresowe za 17 zł oraz urocze komplety wyprawkowe kosztujące 40 zł. Nie zabrakło także miękkich kocyków, ręczników z kapturkiem, pieluszek i tekstyliów do codziennej pielęgnacji.

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Pepco - bawełna organiczna

Pepco pomyślało również o mamach. W kolekcji można znaleźć wygodne koszule nocne wykonane w 100% z bawełny, dostępne już od 25 zł, a także szlafroki za 40 zł. To propozycje, które sprawdzą się zarówno podczas pobytu w szpitalu, jak i w pierwszych tygodniach po narodzinach dziecka. Całość utrzymana jest w spokojnej, minimalistycznej stylistyce, dzięki czemu poszczególne elementy łatwo ze sobą łączyć.

Oprócz ubranek w kolekcji znalazły się również dekoracje i akcesoria do dziecięcego pokoju. Uwagę przyciągają pluszowe misie, zawieszki do łóżeczka, praktyczne organizery, miękkie kocyki oraz tekstylia w naturalnych kolorach. Dzięki nim można stworzyć przytulną przestrzeń dla malucha bez wydawania fortuny.

Nowa kolekcja Pepco pokazuje, że dobrej jakości ubranka i akcesoria dla najmłodszych nie muszą kosztować majątku. Naturalne materiały, spokojna kolorystyka i przystępne ceny sprawiają, że to propozycja, obok której trudno przejść obojętnie. To świetna okazja, aby uzupełnić dziecięcą garderobę lub przygotować praktyczny prezent dla przyszłych rodziców.