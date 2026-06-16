Atak nożem w Bielsku Podlaskim. 32-letni rowerzysta trafił do aresztu

Atak na pieszego w centrum miasta

12 czerwca 2026 roku w samo południe dyżurny policji w Bielsku Podlaskim otrzymał zgłoszenie o ataku z użyciem noża, do którego doszło w centralnej części miejscowości. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zastali 52-letniego mężczyznę z ranami głowy oraz pleców. Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany do szpitala. Z ustaleń mundurowych wynika, że 52-latek zwrócił uwagę rowerzyście jadącemu po chodniku, wskazując, że taki sposób jazdy powoduje zagrożenie. W odpowiedzi rowerzysta zadał mu kilka ciosów nożem, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.

Zatrzymanie sprawcy i tymczasowy areszt

Po zebraniu szczegółowych informacji oraz rysopisu sprawcy, policjanci rozpoczęli działania poszukiwawcze. Funkcjonariusze zatrzymali 32-letniego podejrzanego w niedalekiej odległości od jego miejsca zamieszkania. Prokurator Rejonowy w Bielsku Podlaskim przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 15 czerwca 2026 roku sąd rozpatrzył wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego i zdecydował, że najbliższe 3 miesiące 32-latek spędzi w tymczasowym areszcie.

Źródło: Policja.pl