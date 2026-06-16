Poszukiwania seniorki w Świętochłowicach. Policjanci odnaleźli 87-latkę w Chorzowie Batorym

Zaginięcie 87-letniej mieszkanki Świętochłowic

W sobotę 13 czerwca 2026 roku do dyżurnego komendy w Świętochłowicach zgłosił się zaniepokojony mężczyzna, który przekazał, że jego 87-letnia matka wyszła z domu i dotąd nie powróciła. Syn nie wiedział, gdzie obecnie może przebywać seniorka, a próby kontaktu telefonicznego podejmowane przez rodzinę kończyły się niepowodzeniem. Ze względu na wiek kobiety oraz niepokojące okoliczności zdarzenia policjanci natychmiast rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia jej miejsca pobytu. Mundurowi w pierwszej kolejności sprawdzili okoliczne placówki medyczne, aby zweryfikować, czy poszukiwana tam nie trafiła.

Utrudniony kontakt telefoniczny z zaginioną

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze próbowali dodzwonić się do 87-latki, co ostatecznie zakończyło się sukcesem. Podczas rozmowy kobieta poinformowała, że wraca pieszo do domu i znajduje się w okolicy kościoła w dzielnicy Piaśniki. Na wskazane przez nią miejsce niezwłocznie skierowano policyjny patrol, jednak po sprawdzeniu terenu okazało się, że poszukiwanej tam nie ma. Mundurowi nie przerwali połączenia i pozostawali z kobietą w stałym kontakcie, próbując precyzyjnie ustalić jej lokalizację.

Ustalenie miejsca pobytu w Chorzowie Batorym

Seniorka nie była w stanie wskazać dokładnego adresu i w pewnym momencie przekazała mundurowym, że przewróciła się oraz doznała urazu głowy. Policjanci cierpliwie zadawali jej pytania o charakterystyczne elementy otoczenia i poprosili o opisanie tego, co widzi wokół siebie. Kobieta wspomniała między innymi o bliskości ruchliwej ulicy, po której porusza się wiele samochodów. Po dokładnej analizie tych szczegółów funkcjonariusze ustalili, że zaginiona może przebywać w rejonie ulicy Armii Krajowej w Chorzowie Batorym.

Pomoc medyczna dla odnalezionej seniorki

Policjanci natychmiast pojechali pod wytypowany adres, gdzie udało im się odnaleźć 87-latkę z widocznym urazem głowy. Funkcjonariusze udzielili jej pierwszej pomocy oraz wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Do czasu przyjazdu karetki mundurowi monitorowali stan kobiety i zapewniali jej niezbędną opiekę. Ostatecznie seniorka została przekazana ratownikom i trafiła pod specjalistyczną opiekę. Służby przypominają, że w przypadku zaginięcia osoby starszej kluczowe znaczenie ma szybkie zgłoszenie sprawy i przekazanie jak największej liczby informacji.

Źródło: Policja.pl