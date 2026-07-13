Zatrzymanie w Sopocie. 55-latek groził pistoletem ASG w sklepie

Agresywne zachowanie w sklepie w Sopocie

Do zdarzenia doszło wieczorem 9 lipca 2026 roku na terenie Sopotu. Do jednej z placówek handlowych wszedł nietrzeźwy 55-letni obywatel Bułgarii i zażądał sprzedaży butelki wódki. Pracownicy wyjaśnili mu, że sklep oferuje jedynie piwo, ponieważ nie posiada zezwolenia na handel mocniejszym alkoholem. Mężczyzna nie zaakceptował tej informacji, stał się agresywny i wyciągnął przedmiot przypominający broń palną. Wymachiwał nim i wciąż domagał się sprzedaży wódki, a po krótkim czasie opuścił lokal.

Policjanci z Sopotu zatrzymali 55-latka

Po odebraniu zgłoszenia dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie niezwłocznie wysłał na miejsce patrole. Funkcjonariusze szybko ustalili, gdzie przebywa podejrzany, i dokonali jego zatrzymania. Podczas interwencji mundurowi zabezpieczyli pistolet ASG na plastikowe kulki. 55-latek został przewieziony do sopockiej komendy, gdzie przeprowadzono z nim niezbędne czynności procesowe i przedstawiono mu zarzut. Z policyjnych ustaleń wynika, że zatrzymany mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie notowany za różnego rodzaju przestępstwa.

Źródło: Policja.pl