Zatrzymanie w Sopocie. 55-latek groził pistoletem ASG w sklepie

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-13 14:01

Sopoccy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca 2026 roku groził pracownikom sklepu pistoletem ASG. Mężczyzna domagał się sprzedaży wódki, mimo że placówka nie posiadała na nią odpowiedniej koncesji. Zatrzymany, który był już wcześniej notowany za przestępstwa, usłyszał w tej sprawie zarzuty.

Policja
Autor: Piotr Stańczak

Agresywne zachowanie w sklepie w Sopocie

Do zdarzenia doszło wieczorem 9 lipca 2026 roku na terenie Sopotu. Do jednej z placówek handlowych wszedł nietrzeźwy 55-letni obywatel Bułgarii i zażądał sprzedaży butelki wódki. Pracownicy wyjaśnili mu, że sklep oferuje jedynie piwo, ponieważ nie posiada zezwolenia na handel mocniejszym alkoholem. Mężczyzna nie zaakceptował tej informacji, stał się agresywny i wyciągnął przedmiot przypominający broń palną. Wymachiwał nim i wciąż domagał się sprzedaży wódki, a po krótkim czasie opuścił lokal.

Policjanci z Sopotu zatrzymali 55-latka

Po odebraniu zgłoszenia dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie niezwłocznie wysłał na miejsce patrole. Funkcjonariusze szybko ustalili, gdzie przebywa podejrzany, i dokonali jego zatrzymania. Podczas interwencji mundurowi zabezpieczyli pistolet ASG na plastikowe kulki. 55-latek został przewieziony do sopockiej komendy, gdzie przeprowadzono z nim niezbędne czynności procesowe i przedstawiono mu zarzut. Z policyjnych ustaleń wynika, że zatrzymany mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie notowany za różnego rodzaju przestępstwa.

Źródło: Policja.pl