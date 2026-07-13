Grupa przestępcza w Warszawie. Policjanci z Woli zatrzymali czterech mężczyzn

Początek śledztwa od kradzieży zegarków i plecaka

Działania policjantów z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu rozpoczęły się od zgłoszenia dotyczącego kradzieży zegarków oraz plecaka. W wyniku czynności operacyjnych funkcjonariusze wytypowali podejrzanego i udali się do jego mieszkania. Podczas zatrzymania 47-latka mundurowi przeprowadzili przeszukanie lokalu, w którym znaleźli dowód osobisty z wizerunkiem mężczyzny wystawiony na inne nazwisko. Policjanci zabezpieczyli także kartę płatniczą należącą do innej osoby, co stało się podstawą do dalszego wyjaśniania pochodzenia tych dokumentów.

Przeszukanie biura służącego jako centrum operacyjne

Skrupulatna analiza zebranych informacji doprowadziła śledczych do wynajmowanego biura, które pełniło funkcję call center wykorzystywanego w przestępczym procederze. W pomieszczeniu policjanci ujawnili kilkaset kart SIM, telefony komórkowe, laptopy oraz specjalistyczny modulator głosu. Znaleziono tam również szereg dokumentów, w tym sfałszowane dowody osobiste. Na wszystkich zabezpieczonych dokumentach widniało zdjęcie tego samego mężczyzny, choć dane personalne były różne.

Kradzież tożsamości i oszustwa na kursy prawa jazdy

Z ustaleń policji wynika, że sprawcy wykorzystywali dane innych osób bez ich zgody do zakładania kont bankowych i zaciągania pożyczek. Członkowie grupy podszywali się pod pokrzywdzonych i oferowali w internecie przyspieszone kursy na prawo jazdy. Przyjmowali wpłaty od zainteresowanych osób, jednak nigdy nie mieli zamiaru realizować oferowanych usług. W ten sposób podejrzani doprowadzili do strat wynoszących ponad 223 000 zł, a łączna wartość strat w całej sprawie przekroczyła 300 000 zł.

Recydywiści z licznymi zarzutami karnymi

Wśród zatrzymanych są dwaj bracia w wieku 30 i 34 lat, którzy wcześniej byli już karani za różne przestępstwa. Kolejni dwaj mężczyźni w wieku 49 i 53 lat spędzili w zakładach karnych łącznie około 20 lat. Podczas zatrzymań funkcjonariusze znaleźli przy dwóch podejrzanych narkotyki oraz gotówkę i telefony komórkowe. Śledczy przedstawili im 31 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży tożsamości oraz oszustw.

Areszt tymczasowy i groźba kary do 15 lat więzienia

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie sąd zastosował wobec całej czwórki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Dwóch z zatrzymanych odpowie dodatkowo za posiadanie środków odurzających. Ze względu na znaczną wartość mienia będącego przedmiotem przestępstw mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Policjanci zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl