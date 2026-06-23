Zatrzymanie w Poznaniu. 31-latek handlował nielegalnymi lekami o wartości 400 tysięcy złotych

Zatrzymanie 31-latka na terenie Poznania

Do ujęcia mężczyzny doszło 13 kwietnia 2026 roku w pobliżu miejsca jego zamieszkania w Poznaniu. W działaniach brali udział funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową KWP w Poznaniu przy wsparciu policjantów z Wydziału Techniki Kryminalistycznej oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Poznaniu. Mundurowi dokładnie przeszukali mieszkanie zatrzymanego, a także użytkowany przez niego garaż oraz samochód marki BMW. Podczas tych czynności funkcjonariusze ujawnili bardzo dużą ilość nielegalnych substancji przygotowanych do dalszej sprzedaży.

Zabezpieczone farmaceutyki i gotówka o dużej wartości

W trakcie prowadzonych przeszukań policjanci przejęli łącznie 147 016 tabletek, 4 111 fiolek z zawartością substancji do iniekcji oraz 112 saszetek z żelem do spożycia. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych leków anabolicznych i środków na potencję została oszacowana na około 400 000 zł. Oprócz farmaceutyków mundurowi zabezpieczyli gotówkę w kwocie 30 350 zł oraz liczne urządzenia elektroniczne, wśród których znalazło się siedem telefonów komórkowych, dwa laptopy, tablet, pendrive oraz modem internetowy. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zajęli również samochód marki BMW o wartości 70 000 zł.

Nielegalny handel lekami za pośrednictwem internetu

Ustalenia policjantów wskazują, że 31-latek od dłuższego czasu zajmował się obrotem medykamentami bez zezwoleń przy wykorzystaniu internetowych portali sprzedażowych. W jego pomieszczeniach funkcjonariusze odnaleźli 24 zamknięte i już zaadresowane paczki ze środkami anabolicznymi, które miały trafić do odbiorców w Polsce oraz innych krajach Europy. Funkcjonariusze spowodowali także wstrzymanie doręczenia kolejnych 26 przesyłek nadanych przez zatrzymanego za pośrednictwem paczkomatów. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 124 Ustawy o prawie farmaceutycznym, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny dwa razy w tygodniu oraz zakaz opuszczania kraju.

Źródło: Policja.pl