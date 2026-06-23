Strzały z wiatrówki w Kluczborku. 29-latek usłyszał zarzuty

Policja z Kluczborka wyjaśnia sprawę uszkodzonego okna

Funkcjonariusze otrzymali zawiadomienie o uszkodzeniu mienia, do którego doszło na jednej z ulic w mieście. Ze zgłoszenia wynikało, że nieznany sprawca ostrzelał okno mieszkania znajdującego się na parterze budynku i spowodował jego uszkodzenie. Sprawą zajęli się kryminalni z Kluczborka, którzy zabezpieczyli materiał z kamer monitoringu. Po szczegółowej analizie nagrań policjanci wytypowali osobę mogącą mieć związek ze zdarzeniem i zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu.

Przeszukanie w mieszkaniu i skradzione tablice rejestracyjne

W trakcie prowadzonych czynności w miejscu zamieszkania mężczyzny śledczy znaleźli i zabezpieczyli wiatrówkę. Według ustaleń policjantów to właśnie ta broń mogła zostać użyta do uszkodzenia okna w budynku. Podczas przeszukania lokalu funkcjonariusze natrafili również na tablice rejestracyjne, które figurowały w systemach jako utracone. Okazało się, że pochodziły one z kradzieży dokonanej w 2025 roku.

Mieszkaniec powiatu przyznał się do winy

Zatrzymany 29-latek usłyszał dwa zarzuty, które dotyczyły uszkodzenia mienia oraz kradzieży tablic rejestracyjnych. Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia obu tych czynów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za te przestępstwa grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie, a zgromadzony materiał dowodowy został zabezpieczony przez policjantów.

Źródło: Policja.pl