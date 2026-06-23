Holiday Park Szczecin wraca na Łasztownię. Rusza sezon pełen atrakcji i wakacyjnych emocji

Letnie centrum rozrywki nad Odrą

Holiday Park Szczecin od lat przyciąga mieszkańców i turystów szukających niezapomnianych przeżyć. Tegoroczna edycja oferuje 20 różnorodnych atrakcji, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Najmłodsi będą mogli korzystać z karuzel i rodzinnych urządzeń, natomiast starsi goście spróbują swoich sił na bardziej ekstremalnych atrakcjach.

Wheel of Szczecin ponownie zachwyci widokami

Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów parku będzie Wheel of Szczecin – największy diabelski młyn w Polsce. Przejażdżka pozwala podziwiać panoramę miasta, Odrę oraz tereny Łasztowni z zupełnie nowej perspektywy. To atrakcja, która co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających.

Atrakcje dla fanów mocnych wrażeń

Na miłośników adrenaliny czekają między innymi Booster Maxxx, Loop Fighter, Break Dance, Spinning Mouse, Space Flyer czy Racing Coaster. W ofercie znalazły się również Miami Beach, Lach Freu Haus, autodrom, trampoliny, kule wodne, bungee oraz nowa atrakcja sezonu – Drifting Arena. Każde z urządzeń gwarantuje inne emocje i niezapomniane przeżycia.

Rodzinna rozrywka dla najmłodszych

Holiday Park Szczecin to także miejsce stworzone z myślą o rodzinach. Dzieci mogą korzystać z licznych karuzel i atrakcji dostosowanych do ich wieku, a rodzice spędzić wspólnie czas w przyjaznej, wakacyjnej atmosferze. To doskonała okazja do stworzenia wyjątkowych wspomnień podczas letnich dni.

Wygraj weekend pełen atrakcji w Holiday Park Szczecin

Masz szansę spędzić wyjątkowy czas w Holiday Park Szczecin zupełnie za darmo. Wystarczy wejść na stronę lunapark.eska.pl i odpowiedzieć na kreatywne pytanie konkursowe.

Autor najciekawszej odpowiedzi otrzyma Weekend dla 2 osób ze śniadaniem i obiadokolacją w Szczecinie oraz 30 biletów do Holiday Park Szczecin, które pozwolą skorzystać ze wszystkich atrakcji i spędzić niezapomniany weekend pełen emocji.

Konkurs trwa od 23 czerwca, od godz. 10:00 do 7 lipca do godz. 23:59.

Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Aktualne informacje dotyczące godzin otwarcia, cen biletów oraz specjalnych wydarzeń publikowane są w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin oraz na Instagramie i TikToku. Warto śledzić profile parku, aby nie przegapić żadnych nowości.

Zaplanuj letnią wizytę

Holiday Park Szczecin to miejsce, które łączy pokolenia i zapewnia rozrywkę zarówno osobom szukającym spokojnego wypoczynku, jak i fanom mocniejszych emocji. Park będzie działał na Łasztowni od 26 czerwca do 30 sierpnia 2026 roku, oferując mieszkańcom i turystom wiele okazji do wspólnej zabawy przez całe wakacje.