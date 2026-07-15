Policyjny pościg w Pabianicach. 16-latek uciekał elektrykiem i nagrywał wszystko kamerą

Ucieczka przed kontrolą drogową na ulicy 20-go Stycznia

Do zdarzenia doszło 13 lipca 2026 roku około godziny 16:30 na ulicy 20-go Stycznia w **Pabianicach**. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego podjęli próbę kontroli kierującego pojazdem, który posiadał cechy motocykla. W momencie, gdy policjanci podeszli do siedzącego na jednośladzie młodego mężczyzny, ten gwałtownie ruszył z miejsca i zaczął oddalać się w kierunku miejscowości **Rydzyny**. Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg za uciekającym pojazdem, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa.

Szereg wykroczeń drogowych rejestrowanych kamerą sportową

Podczas ucieczki ulicami gminy Pabianice młody kierowca ignorował sygnały świetlne i dźwiękowe nadawane przez oznakowany policyjny motocykl. Nastolatek dopuścił się wielu naruszeń przepisów, w tym jazdy z nadmierną prędkością oraz wyprzedzania innych pojazdów na oznakowanym przejściu dla pieszych. Dodatkowo nie stosował się do obowiązku jazdy prawostronnej, a całe zdarzenie nagrywał przy pomocy zabranej ze sobą **kamery sportowej**. Ostatecznie funkcjonariusze zatrzymali kierującego w miejscowości **Pawlikowice**.

Brak uprawnień i nieubezpieczony pojazd elektryczny

Po zatrzymaniu okazało się, że pojazdem kierował niespełna 17-letni mieszkaniec powiatu pabianickiego, który nie posiadał wymaganych uprawnień. Na miejsce interwencji wezwano ojca nastolatka, w którego obecności młody mężczyzna został przebadany alkomatem, co wykazało, że był trzeźwy. Policjanci ustalili, że elektryczny jednoślad nie był zarejestrowany, nie posiadał tablicy ani dowodu rejestracyjnego oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC. W związku z brakiem polisy powiadomiony zostanie **Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny**, co wiąże się z możliwością nałożenia kary finansowej.

Odpowiedzialność przed sądem rodzinnym i apel policji

Pojazd został zabezpieczony do dalszych czynności procesowych i przetransportowany do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Nieletni odpowie przed sądem rodzinnym za popełnione wykroczenia oraz przestępstwo polegające na niedostosowaniu się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego. Funkcjonariusze przypominają, że każda próba ucieczki przed kontrolą stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Mundurowi apelują również do rodziców o zwracanie uwagi na to, czy pojazdy, którymi poruszają się ich dzieci, są sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami.

Źródło: Policja.pl