Zatrzymanie w Karpinie. 54-latek miał składać dzieciom propozycje seksualne przez Internet

Akcja policji i fundacji w miejscowości Karpin

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie przeprowadzili działania, które doprowadziły do zatrzymania 54-latka. Mężczyzna został wcześniej ujęty przez pracowników fundacji zajmującej się demaskowaniem osób wykorzystujących Internet do kontaktów z małoletnimi. Mundurowi ustalili, że od 16 lipca do 25 września 2026 roku podejrzany prowadził korespondencję przez komunikator internetowy. W tym czasie miał nawiązywać relacje z osobami, które w jego ocenie były dziewczynkami w wieku poniżej 15 lat.

Propozycje seksualne i treści pornograficzne w Internecie

Z ustaleń śledczych wynika, że osoby współpracujące z fundacją w ramach swoich działań podawały się za trzy małoletnie dziewczynki. Mimo uzyskania wyraźnej informacji, że rozmówczynie mają mniej niż 15 lat, 54-latek nie zrezygnował z kontynuowania kontaktu. Podczas prowadzonych rozmów miał składać propozycje dotyczące obcowania płciowego oraz nakłaniać do podjęcia innych czynności seksualnych. Funkcjonariusze wskazują również, że mężczyzna przesyłał rozmówczyniom treści o charakterze pornograficznym, a w trakcie czynności procesowych zabezpieczono jego telefon komórkowy.

Recydywa i tymczasowy areszt dla mieszkańca gminy Somianka

W toku śledztwa wyszło na jaw, że 54-latek był w przeszłości wielokrotnie karany za podobne przestępstwa i odbywał już karę pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny obowiązywał także sądowy zakaz kontaktowania się z osobami poniżej 15. roku życia za pośrednictwem Internetu oraz wszelkiego rodzaju komunikatorów. Dodatkowo ustalono, że podejrzany ukrywał się przed organami ścigania, jednak ostatecznie usłyszał zarzuty naruszenia przepisów kodeksu karnego. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Wołominie zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a za popełnione czyny grozi mu do 10 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl