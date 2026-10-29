Wychłodzony mężczyzna w Pęczniewie. Policjanci znaleźli go przy lesie

Dzielnicowi znaleźli mężczyznę przy ulicy Sportowej w Pęczniewie

Do zdarzenia doszło 28 października 2026 roku tuż przed godziną 9:30. Dzielnicowi z gmin Pęczniew i Zadzim patrolowali teren przy kompleksie leśnym przy ulicy Sportowej w Pęczniewie. Ich uwagę zwrócił mężczyzna leżący na ziemi. Okazało się, że był to 47-letni mieszkaniec gminy Pęczniew, który znajdował się w kryzysie bezdomności.

Mężczyzna trafił do szpitala z objawami silnego wychłodzenia

Ponieważ stan mężczyzny mógł zagrażać jego życiu i zdrowiu, policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przetransportowali 47-latka do szpitala. Następnego dnia dzielnicowi odwiedzili mężczyznę w szpitalu, by sprawdzić jego stan zdrowia i ustalić, jakiej pomocy będzie potrzebował. Lekarze poinformowali ich, że organizm mężczyzny był silnie wychłodzony, a jego stan wymagał pilnej interwencji medycznej.

Policja apeluje o reakcję w razie zagrożenia wychłodzeniem

Lekarze ocenili, że szybka reakcja policjantów i wezwanie pomocy medycznej najprawdopodobniej uratowały mężczyźnie życie. Policja przypomina, że okres jesienno-zimowy jest szczególnie trudny dla osób w kryzysie bezdomności, osób starszych i samotnych. Niskie temperatury, zwłaszcza nocą i nad ranem, mogą być dla nich śmiertelnie niebezpieczne. Każdy, kto zauważy osobę potrzebującą pomocy, śpiącą na ławce, w opuszczonym budynku lub w lesie, powinien zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl