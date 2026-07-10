Zatrzymanie oszusta w Rzeszowie. 55-latek podejrzany o odbieranie pieniędzy od seniorów

Oszustwo metodą na wypadek w powiecie rzeszowskim

W piątek 26 czerwca 2026 roku z dyżurnym policji skontaktował się mężczyzna, który zgłosił, że jego matka mogła zostać oszukana. Jak ustalili funkcjonariusze, 68-letnia kobieta została zmanipulowana i uwierzyła, że pomaga swojej córce, która rzekomo spowodowała wypadek. Seniorka przekazała ponad 40 tysięcy złotych nieznajomemu mężczyźnie, który zjawił się bezpośrednio w jej domu po odbiór gotówki. Po przyjęciu oficjalnego zawiadomienia policjanci z wydziału kryminalnego rozpoczęli szczegółową analizę zebranego materiału dowodowego, co pozwoliło na wytypowanie osoby mogącej mieć związek z tym przestępstwem.

Zatrzymanie mieszkańca Krakowa na terenie województwa mazowieckiego

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, wspierani przez mundurowych z Radomia oraz Kielc, przeprowadzili akcję zatrzymania w czwartek 9 lipca 2026 roku. Na terenie województwa mazowieckiego ujęto 55-letniego mieszkańca Krakowa, który miał przy sobie znaczną ilość gotówki. Policjanci zabezpieczyli 114 tysięcy złotych oraz 700 euro, które mężczyzna odebrał zaledwie kilka godzin wcześniej od dwóch innych osób z terenu Podkarpacia. Zatrzymany został przewieziony do Rzeszowa, gdzie podczas wstępnych czynności przyznał się do odebrania pieniędzy od 68-latki.

Zarzuty oszustwa i tymczasowe aresztowanie

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego rzeszowskiej komendy, którzy na podstawie zgromadzonych dowodów przedstawili 55-latkowi zarzut oszustwa. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu częściowo i złożył wyjaśnienia przed organami ścigania. Akta sprawy trafiły do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, która złożyła wniosek o najsurowszy środek zapobiegawczy. Sąd Rejonowy w Rzeszowie przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy.

Dalsze czynności w sprawie oszustw na Podkarpaciu

Policjanci przewidują, że w najbliższym czasie 55-latek usłyszy kolejne zarzuty dotyczące oszustw dokonanych na szkodę dwóch pozostałych mieszkańców Podkarpacia. Funkcjonariusze nie wykluczają, że mężczyzna może mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami, do których dochodziło w różnych częściach kraju. Trwa sprawdzanie materiałów w innych sprawach o zbliżonym charakterze, a postępowanie pozostaje w toku.

Źródło: Policja.pl