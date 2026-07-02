Nielegalna produkcja tytoniu w powiecie włoszczowskim i Bełchatowie. Służby zabezpieczyły 3 tony towaru

Śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą, pod nadzorem łódzkiego wydziału Prokuratury Krajowej, postępowanie dotyczące działalności grupy zajmującej się nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od maja 2026 roku na terenie województw świętokrzyskiego i łódzkiego. Członkowie tej struktury mogli wyprodukować i wprowadzić do obrotu nie mniej niż 3 tony tytoniu. Działalność ta naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe wynoszące co najmniej 3,5 mln zł.

Likwidacja linii produkcyjnej w powiecie włoszczowskim

Na początku czerwca 2026 roku funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez policjantów z CBZC oraz Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, przeprowadzili działania na terenie powiatu włoszczowskiego. Na wynajmowanej prywatnej posesji mundurowi odkryli kompletną linię służącą do produkcji tytoniu. Podczas akcji zatrzymano na gorącym uczynku dwóch obywateli Polski w wieku 36 i 44 lat, którzy w tym czasie wytwarzali nielegalne wyroby. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli 1,5 tony krajanki tytoniowej oraz 1,5 tony liści tytoniu.

Kolejne zatrzymania na terenie Bełchatowa

Dalsze czynności procesowe oraz analiza dowodów pozwoliły śledczym na ustalenie osób, które mogły stanowić ścisłe kierownictwo grupy. W ostatnim tygodniu czerwca 2026 roku funkcjonariusze przeprowadzili drugą fazę działań, tym razem na terenie Bełchatowa. Zatrzymano tam troje obywateli Polski, w tym dwóch mężczyzn i kobietę w wieku od 25 do 40 lat. Jeden z zatrzymanych mężczyzn pełni funkcję publiczną, natomiast drugi jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bełchatowskich klubów sportowych.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania dla podejrzanych

Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Krajowej w Łodzi, gdzie przedstawiono im zarzuty. Dotyczą one między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym dwie osoby usłyszały zarzuty kierowania tą grupą. Podejrzanym przedstawiono również zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec dwóch osób środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Policjanci informują, że sprawa ma charakter rozwojowy i obecnie analizują pełną skalę procederu.

Źródło: Policja.pl