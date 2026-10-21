Zasłabnięcie kierującej w Rudzie Śląskiej. Policjanci wybili szybę w aucie, by udzielić pomocy

BMW uderzyło w betonowy kosz w dzielnicy Halemba

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 20 października 2026 roku w rudzkiej dzielnicy Halemba. 25-letnia kobieta prowadząca osobowe BMW nagle poczuła się gorzej, co doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem. Samochód stoczył się w stronę przystanku autobusowego, gdzie ostatecznie zatrzymał się na betonowym koszu na śmieci. Sytuacja wymagała podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych przez osoby postronne. Na szczęście w pobliżu znajdowali się akurat policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Policjanci z Rudy Śląskiej wybili szybę w zablokowanym aucie

Mundurowi natychmiast zareagowali, gdy zauważyli, że kierująca jest nieprzytomna i nie odpowiada na pukanie oraz wołanie. Drzwi pojazdu były zablokowane, co uniemożliwiało funkcjonariuszom dostanie się do środka i udzielenie pomocy. Aby jak najszybciej dotrzeć do potrzebującej kobiety, policjanci zdecydowali się na wybicie szyby w aucie. Po wejściu do pojazdu mundurowi udzielili 25-latce pierwszej pomocy oraz zadbali o jej bezpieczeństwo do czasu przyjazdu innych służb. Na miejsce wezwano dodatkowo pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną.

Apel służb o reagowanie na nagłe pogorszenie samopoczucia

Przedstawiciele policji podkreślają, że w takich sytuacjach liczy się każda chwila, a szybka reakcja może mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia. Funkcjonariusze przypominają wszystkim kierowcom, że w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy bezpiecznie zatrzymać pojazd i wezwać wsparcie. Ważne jest również, aby świadkowie podobnych zdarzeń nie pozostawali obojętni na los innych osób. Odpowiednia postawa i szybkie powiadomienie służb ratunkowych może w wielu przypadkach uratować komuś życie.

Źródło: Policja.pl