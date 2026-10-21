Koniec z uciążliwym prasowaniem zasłon. Zastosuj prostą zasadę

Zapomnij o mozolnym prasowaniu zasłon. Warto poznać proste sposoby, które zagwarantują gładkie materiały po praniu.

po praniu. Kluczem do sukcesu jest namaczanie z sodą oraz wykorzystanie innowacyjnej zasady 4 części , która likwiduje wszelkie zagniecenia.

, która likwiduje wszelkie zagniecenia. Dzięki tym metodom szybko odstawisz żelazko w kąt i będziesz cieszyć się perfekcyjnymi zasłonami bez wysiłku.

Jak prać zasłony w pralce, by uniknąć prasowania?

Podczas mycia okien często decydujemy się również na upranie zasłon i firanek. Choć pranie zasłon nie odbywa się co chwilę, bywa to bardzo nużące zadanie. Trudność sprawia przede wszystkim prasowanie ogromnych płacht materiału, co potrafi zająć sporo czasu. Stosując się do kilku praktycznych porad, można sprawić, że wyjęte z pralki tkaniny będą nie tylko świeże, ale i gładkie. Dzięki temu prasowanie okaże się zbędne. Kluczowe jest wcześniejsze namoczenie tekstyliów w letniej wodzie z płynem do mycia naczyń, co można zrobić w wannie lub misce. Jeśli materiał stracił swój kolor i pożółkł, warto dorzucić 3 łyżki sody oczyszczonej. Po odczekaniu dwóch godzin wystarczy wycisnąć nadmiar wody i przełożyć zasłony do bębna. Sprzęt należy ustawić na program delikatny z maksymalną prędkością wirowania na poziomie 400 obrotów. Temperatura prania nie powinna przekraczać 30 stopni Celsjusza. Dzięki takim zabiegom tkaniny zachowają swoją strukturę i unikną zmechacenia.

Zasada 4 części. Gładkie zasłony prosto z pralki

Istnieje więcej patentów, by nasze zasłony po praniu wyglądały nienagannie. Aby zrezygnować z prasowania, warto załadować bęben pralki zaledwie w jednej trzeciej jego pojemności. Jeśli tekstylia są naprawdę obszerne, najlepiej prać je osobno. Dodatkową pomocą służy zasada 4 części, która polega na specyficznym ułożeniu materiału przed praniem. Należy złożyć zasłonę na pół, a następnie jeszcze raz w ten sam sposób. Po zwinięciu jej w rulon można bezpiecznie umieścić ją w pralce. Co ciekawe, najlepiej rozwieszać zasłony na karniszu, gdy są wciąż lekko wilgotne, a w razie pojawienia się zagnieceń wystarczy spryskać to miejsce wodą i potraktować suszarką do włosów.