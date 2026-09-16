Rozbój we Wrocławiu. Napastnicy ukradli buty i zegarki nastolatkom

Napaść na Wzgórzu Andersa we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło 1 września 2026 roku w godzinach popołudniowych w rejonie ulicy Ślężnej. Grupa młodych ludzi spędzająca wolny czas na Wzgórzu Andersa po inauguracji roku szkolnego została zaatakowana przez grupę napastników. Sprawcy zażądali od nastolatków wydania butów, a następnie grożąc im przemocą oraz pozbawieniem życia, zmusili ich do oddania zegarków. W trakcie zajścia jeden z pokrzywdzonych został dotkliwie pobity uderzeniami w okolice głowy oraz tułowia.

Zatrzymanie pięciu młodych mężczyzn

Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki. W działania zaangażowani byli również policjanci z Ogniwa do spraw Nieletnich i Patologii, którzy w wyniku pracy operacyjnej ustalili tożsamość osób podejrzewanych o ten czyn. Mundurowi zatrzymali pięciu młodych mężczyzn, którzy według wstępnych ustaleń działali wspólnie i w porozumieniu. Wszyscy zatrzymani trafili do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Areszty i konsekwencje prawne dla sprawców

Zarzuty dotyczące rozboju z użyciem przemocy lub groźby usłyszał 17-latek oraz 18-latek. Decyzją sądu obaj młodzi mężczyźni zostali objęci środkiem zapobiegawczym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Za popełnione przestępstwo dorosłym sprawcom może grozić kara pozbawienia wolności do 15 lat. Pozostali trzej uczestnicy zdarzenia to osoby nieletnie, czyli dwóch 15-latków i 16-latek. Ich sprawa została skierowana do sądu rodzinnego, który podejmie decyzję o zastosowaniu środków wychowawczych lub poprawczych.

Źródło: Policja.pl