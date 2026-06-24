Pomoc na Zbiorniku Jeziorsko. Policjanci odholowali zepsuty skuter z dziećmi

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-24 14:00

We wtorek, 23 czerwca 2026 roku, policyjni wodniacy interweniowali na Zbiorniku Jeziorsko w związku z awarią skutera wodnego. Na pokładzie dryfującej jednostki znajdował się sternik oraz dwoje 8-letnich dzieci. Funkcjonariusze udzielili niezbędnej pomocy i bezpiecznie przetransportowali pasażerów do portu.

Tył granatowej koszulki polo z napisem POLICJA w kolorze jasnoszarym, widoczny od ramion do pleców. Przedstawia interwencję policjantów wodnych na Zbiorniku Jeziorsko, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Szymon Mańkowski

Awaria skutera na Zbiorniku Jeziorsko

23 czerwca 2026 roku po godzinie 9:00 funkcjonariusze pełniący służbę na wodzie kontrolowali linię brzegową w okolicach miejscowości Popów. Podczas patrolu mundurowi dostrzegli skuter wodny, który dryfował na tafli jeziora. Na pokładzie maszyny znajdował się sternik oraz dwoje dzieci w wieku 8 lat. Policjanci natychmiast podpłynęli do jednostki, aby sprawdzić sytuację i ustalić, czy osoby te potrzebują wsparcia.

Holowanie uszkodzonej jednostki do portu w Wylazłowie

Kierujący skuterem wyjaśnił policjantom, że w trakcie rekreacyjnego pływania doszło do usterki technicznej maszyny. Z powodu awarii jednostka straciła możliwość dalszej żeglugi i nie mogła samodzielnie dopłynąć do brzegu. W związku z tym funkcjonariusze podjęli działania pomocowe i zabrali dzieci na pokład policyjnej łodzi motorowej. Następnie mundurowi wykorzystali służbowy sprzęt, aby sprawnie odholować uszkodzony skuter do portu w Wylazłowie.

Stała czujność funkcjonariuszy na akwenie

Interwencja przebiegła bezpiecznie dzięki szybkiej reakcji mundurowych, którzy zauważyli problem podczas rutynowego patrolu. Funkcjonariusze swoją postawą potwierdzili, że ich praca na Zbiorniku Jeziorsko to nie tylko reagowanie na zgłoszenia, ale również stała gotowość do udzielania pomocy. Dzięki czujności policjantów oraz ich profesjonalnemu podejściu do obowiązków, pasażerowie zepsutej jednostki mogli bezpiecznie zakończyć pobyt na wodzie.

Źródło: Policja.pl