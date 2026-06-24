Pomoc na Zbiorniku Jeziorsko. Policjanci odholowali zepsuty skuter z dziećmi

Awaria skutera na Zbiorniku Jeziorsko

23 czerwca 2026 roku po godzinie 9:00 funkcjonariusze pełniący służbę na wodzie kontrolowali linię brzegową w okolicach miejscowości Popów. Podczas patrolu mundurowi dostrzegli skuter wodny, który dryfował na tafli jeziora. Na pokładzie maszyny znajdował się sternik oraz dwoje dzieci w wieku 8 lat. Policjanci natychmiast podpłynęli do jednostki, aby sprawdzić sytuację i ustalić, czy osoby te potrzebują wsparcia.

Holowanie uszkodzonej jednostki do portu w Wylazłowie

Kierujący skuterem wyjaśnił policjantom, że w trakcie rekreacyjnego pływania doszło do usterki technicznej maszyny. Z powodu awarii jednostka straciła możliwość dalszej żeglugi i nie mogła samodzielnie dopłynąć do brzegu. W związku z tym funkcjonariusze podjęli działania pomocowe i zabrali dzieci na pokład policyjnej łodzi motorowej. Następnie mundurowi wykorzystali służbowy sprzęt, aby sprawnie odholować uszkodzony skuter do portu w Wylazłowie.

Stała czujność funkcjonariuszy na akwenie

Interwencja przebiegła bezpiecznie dzięki szybkiej reakcji mundurowych, którzy zauważyli problem podczas rutynowego patrolu. Funkcjonariusze swoją postawą potwierdzili, że ich praca na Zbiorniku Jeziorsko to nie tylko reagowanie na zgłoszenia, ale również stała gotowość do udzielania pomocy. Dzięki czujności policjantów oraz ich profesjonalnemu podejściu do obowiązków, pasażerowie zepsutej jednostki mogli bezpiecznie zakończyć pobyt na wodzie.

Źródło: Policja.pl