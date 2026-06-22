Ta stylizacja Kasi Cichopek to hit na upalne dni. Elegancka, modna i niezwykle wygodna w upalne dni

Kasia Cichopek ponownie zwróciła na siebie uwagę, prezentując w programie śniadaniowym stylizację, która natychmiast stała się modowym hitem.

Szczególne zainteresowanie wzbudził pewien element jej ubioru, który aktorka nosiła w sposób łączący wygodę z zaskakującą elegancją.

Sprawdź, jak gwiazda przełamała stereotypy i udowodniła, że ten modowy trend doskonale sprawdza się nawet przed kamerami.

Moda coraz częściej stawia na swobodę i indywidualizm. Nic więc dziwnego, że gwiazdy telewizji chętnie sięgają po rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu mogły wydawać się zbyt odważne. Katarzyna Cichopek od lat uznawana jest za jedną z polskich celebrytek, które doskonale wiedzą co w modowych trendach piszczy. Aktorka i prezenterka umiejętnie łączy elegancję z wygodą, i pokazała to także stylizacją, którą założyła podczas jednego z ostatnich wydań programu śniadaniowego "halo tu Polsat".

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Katarzyna Cichopek prezentuje idealny zestaw na lato

Aktorka postawiła na klasyczne połączenie wygody i nowoczesnego stylu zakładając dwuczęściowy zestaw składający się z eleganckiej marynarki i krótkich, równie eleganckich szortów. Do tego dodała klasyczny T-shirt oraz delikatne sandałki na niskim obcasie. Dzięki temu całość nabrała szyku i lekkości jednocześnie. To doskonały przykład na to, że szorty nie są zarezerwowane wyłącznie na wakacyjne spacery czy plażowe wyjazdy. Odpowiednio wystylizowane mogą sprawdzić się nawet podczas występów przed kamerami. Stylizacja Kasi Cichopek prezentowała się świeżo, lekko i bardzo kobieco. Nic więc dziwnego, że to właśnie szorty stały się głównym tematem komentarzy i zwróciły uwagę zarówno fanów mody, jak i widzów programu.

Wygląda na to, że krótkie spodenki jeszcze długo pozostaną jednym z najmocniejszych punktów letnich i wiosennych stylizacji. Jeśli dotąd miałyśmy wątpliwości, czy można nosić je w bardziej eleganckim wydaniu, outfit Kasi Cichopek rozwiewa wszelkie wątpliwości. Szorty w eleganckim wydaniu będą zdecydowanie hitem tego lata, gdyż łączą komfort noszenia z modowymi trendami.

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