Zmieszaj z wodą, wstaw do mikrofalówki i odczekaj 5 minut. Brud i tłuszcz znikną bez szorowania. Szybki sposób na czyszczenie mikrofalówki

Mikrofalówka, to urządzenie, które jest niemalże nieodłącznym elementem wyposażenia każdego domu.

Urządzenia szybko brudzą się resztkami jedzenia i tłuszczem, które zasychają i stają się trudne do usunięcia.

Sprawdź, jak można usunąć brud i tłuszcz z wnętrza mikrofalówki bez szorowania.

Nic dziwnego, że mikrofalówki są tak chętnie używane. Wystarczy bowiem kilka minut, by odgrzać wczorajszy obiad albo przygotować ciepły napój. Niestety, im częściej z nich korzystamy, tym łatwiej ulegają one zabrudzeniu. Podczas podgrzewania potraw sos może prysnąć na ścianki, a tłuszcz osadzić się na suficie urządzenia. Jeśli nie wytrzemy zabrudzeń od razu, z czasem zaschną i staną się znacznie trudniejsze do usunięcia. Wiele osób sięga wtedy po gąbkę i detergent, po czym zaczyna szorować. Nie zawsze jest to konieczne. Zanim zabierzemy się za intensywne czyszczenie, warto wypróbować domowy trik z wykorzystaniem pary wodnej.

Miska z wodą pomoże rozmiękczyć zabrudzenia

Wystarczy wlać wodę do miski lub naczynia przeznaczonego do używania w mikrofalówce i wcisnąć do niej sok z jednej cytryny, a następnie naczynie umieścić w urządzeniu. Wodę należy podgrzewać na najwyższej mocy urządzenia przez około 5 minut, aż zacznie parować. Powstająca para osadza się na wewnętrznych ściankach, pomagając zmiękczyć zaschnięte resztki jedzenia oraz tłuste plamy. Po zakończeniu podgrzewania warto odczekać chwilę, aby para mogła zadziałać. Następnie ostrożnie wyjmujemy naczynie, pamiętając, że woda i para mogą być bardzo gorące. Teraz wystarczy przetrzeć wnętrze miękką ściereczką lub gąbką. Zabrudzenia, które wcześniej mocno trzymały się powierzchni, powinny ustępować znacznie łatwiej. Jeśli niektóre plamy nadal pozostają, cały zabieg można powtórzyć. Sok z cytryny zmieszany z wodą dodatkowo sprawi, iż nieprzyjemne zapachy zostaną zneutralizowane.

Na co uważać podczas czyszczenia mikrofalówki?

Choć metoda jest prosta, należy pamiętać o kilku zasadach. Używajmy wyłącznie naczynia odpowiedniego do mikrofalówki i nie doprowadzajmy do całkowitego odparowania wody. Po podgrzaniu nie chwytajmy miski gołymi rękami, a drzwiczki otwierajmy ostrożnie, unikając kontaktu z gorącą parą. Nie warto też czekać, aż zabrudzenia utworzą grubą warstwę. Regularne przecieranie wnętrza po ostygnięciu urządzenia po każdym użyciu pozwala utrzymać je w czystości i ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Do mycia najlepiej wybierać łagodne środki, zgodnie z zaleceniami producenta.

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