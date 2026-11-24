- We wtorek, 24 listopada, w Polsce rozpocznie się gwałtowne załamanie aury, które sprowadzi chłodne masy powietrza oraz pierwsze opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

- Należy przygotować się na duże zachmurzenie i temperatury rzędu 0-5°C, a w górach do -3°C, czemu towarzyszyć będą mgły, oblodzenia i fatalne warunki drogowe.

- Nadchodzące zmiany to wstęp do pierwszego ataku zimy, który w kolejnych dniach przyniesie śnieżyce oraz spadki temperatur sięgające nawet -13°C.

Quiz. Jaką porą roku jesteś? Chłodna zima, czy pogodne lato? Pytanie 1 z 8 Twój ulubiony kolor to: Zielony Niebieski Żółty Czerwony Następne pytanie

Prognoza pogody na wtorek, 24 listopada. Śnieg i oblodzenia

Z zapowiedzi synoptyków wynika, że wtorek, 24 listopada zapoczątkuje stopniową zmianę aury w naszym kraju. Do Polski napłynie chłodne powietrze, przynosząc ze sobą pierwsze opady śniegu. Poranek nie przywita nas słońcem, ponieważ nad przeważającym obszarem państwa utrzyma się całkowite zachmurzenie. W wielu miejscach spadnie deszcz oraz deszcz ze śniegiem, a w rejonach górskich warstwa białego puchu będzie systematycznie rosnąć. Termometry pokażą od 0 stopni na południu do maksymalnie 5 stopni Celsjusza na północy, natomiast w górach mróz sięgnie około -3 stopni. Na tym jednak nie koniec utrudnień, jakie niesie ze sobą niesprzyjająca aura. W północno-zachodniej części kraju widoczność mogą ograniczać mgły. Służby drogowe apelują o ostrożność z uwagi na to, że rano i wieczorem w całej Polsce drogi oraz chodniki staną się niebezpiecznie śliskie przez oblodzenia.

12

Pogoda na 24 listopada w dużych miastach. Gdzie chwyci mróz?

- Warszawa. Mieszkańców stolicy czeka jutro ponura i chłodna aura. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci wskażą maksymalnie +3 stopnie, a nocą wartość ta obniży się do +1 stopnia.

- Kraków. Południowa część Polski odczuje prawdziwy powiew zimy. W dzień temperatura w tym mieście wyniesie zaledwie +1 stopień, natomiast w godzinach nocnych chwyci mróz do -2 stopni.

- Łódź. W ciągu dnia termometry w tym regionie pokażą około +2 stopni, jednak po zmroku temperatura spadnie do poziomu -2 stopni.

- Wrocław. Tutaj aura okaże się nieco łagodniejsza, chociaż chłód nadal będzie odczuwalny. W dzień na termometrach zobaczymy +2 stopnie, a w nocy temperatura utrzyma się w granicach +1 stopnia.

- Poznań. Synoptycy zapowiadają, że maksymalna temperatura w ciągu dnia osiągnie tam poziom +3 stopni, po czym w nocy spadnie do około +1 stopnia.

- Gdańsk. Nadmorskie rejony będą jutro najcieplejsze, ale jednocześnie najbardziej wietrzne w skali kraju. W dzień mieszkańcy zobaczą na termometrach do +4 stopni, a nocą temperatura obniży się do +1 stopnia.

Atak zimy w Polsce po 24 listopada. Nadciągają śnieżyce i mróz do -13 stopni

W nadchodzących dniach musimy liczyć się z bardzo gwałtownym pogorszeniem aury, które IMGW określa jako pierwszy tegoroczny atak zimy. Zwiastuny tego zjawiska odczujemy już we wtorek, 24 listopada, ale to kolejne doby przyniosą najtrudniejsze warunki. Pierwsza fala dotkliwego chłodu uderzy w nocy ze środy na czwartek, kiedy to na południu oraz w górach temperatury spadną nawet do -8 stopni, podczas gdy w centralnej Polsce utrzyma się poziom 0 stopni. Kolejne załamanie nastąpi w piątek, 27 listopada, wraz z nadejściem śnieżycy. Intensywne opady białego puchu nawiedzą wówczas Dolny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Chociaż w weekend śnieg przestanie padać, to w całym kraju zapanują siarczyste mrozy dochodzące do -13 stopni Celsjusza.