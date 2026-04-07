Wystarczy chwila, a przypalone garnki znów będą jak nowe. Ten sposób działa bez szorowania

Przypalony garnek to powszechny problem kuchenny, który często frustruje, jednak istnieje prosty i domowy sposób na jego skuteczne wyczyszczenie bez intensywnego szorowania.

Zbyt agresywne czyszczenie może trwale uszkodzić powierzchnię naczynia, skracając jego żywotność, dlatego warto unikać szorowania na siłę.

Skuteczna metoda na przypalenia wykorzystuje łatwo dostępne składniki kuchenne, które połączone i odpowiednio zastosowane, pozwalają na bezwysiłkowe usunięcie osadu.

Ta technika, choć skuteczna, wymaga dostosowania do rodzaju naczynia, aby nie uszkodzić delikatnych powłok, zapewniając jednocześnie efektywne czyszczenie.

Intensywne szorowanie może trwale zarysować powierzchnię garnka, szczególnie jeśli jest to emalia, stal nierdzewna lub powłoka nieprzywierająca. Zamiast pomagać, często tylko pogarsza sprawę i skraca żywotność naczynia. Dużo lepszym rozwiązaniem jest metoda, która odpuści przypalenie za nas.

Zobacz też: Nie przechowuj tak warzyw! Szybciej się psują i tracą swoje naturalne witaminy

Domowy trik na przypalone garnki

Wystarczy soda oczyszczona i ocet. To składniki, które większość osób ma w kuchni. Na dno przypalonego garnka wsyp 2-3 łyżki sody, a następnie zalej je niewielką ilością octu. Gdy zacznie się pienić, dolej ciepłej wody tak, aby przykryła przypalenia.

Postaw garnek na kuchence i podgrzewaj przez kilka minut, nie doprowadzając do intensywnego wrzenia. Następnie zdejmij naczynie z ognia i pozostaw na 20–30 minut. W tym czasie osad sam zacznie odchodzić od dna i ścianek.

Pokochacie "Podlasie" równie mocno, co "Nic na siłę". Anna Szymańczyk o powrocie popularnej polskiej komedii | Wywiady ESKA

Efekt jak po czyszczeniu nowego garnka

Po odczekaniu wystarczy delikatnie przetrzeć wnętrze gąbką lub silikonową szczoteczką. Przypalenia powinny zejść niemal same, bez szorowania i ryzyka uszkodzenia powierzchni. W przypadku bardzo mocnych zabrudzeń zabieg można powtórzyć.

Ta metoda świetnie sprawdza się w garnkach stalowych i emaliowanych. Jeśli masz garnek z powłoką teflonową lub ceramiczną, pomiń etap podgrzewania i pozwól mieszance działać „

a zimn”, by nie uszkodzić delikatnej powierzchni. Ten prosty trik to prawdziwy ratunek po kuchennej wpadce. Kilka minut i przypalony garnek przestaje być problemem, a Ty oszczędzasz czas, nerwy i swoje naczynia.

Zobacz galerię: 5 najtańszych restauracji nad Bałtykiem, czyli dobre jedzenie w niskiej cenie