Zapisy do III edycji turnieju Z Orlika na Stadion przedłużone do końca czerwca!

Turniej "Z Orlika na Stadion" od trzech lat ugruntował swoją pozycję jako jeden z najważniejszych projektów piłkarskich w Polsce, angażujący dziesiątki tysięcy młodych zawodników. Poprzednia edycja była świadkiem rekordowej frekwencji, gromadząc około 72 tysiące dzieci w ponad 8 tysiącach drużyn, które rywalizowały w blisko 2,7 tysiąca lokalnych turniejów. Zapisy do tegorocznej edycji wciąż trwają - zostały wydłużone.

"Z Orlika na Stadion" 2026. Zapisy do III edycji wydłużone

Głównym celem tej ogólnopolskiej inicjatywy jest promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie boisk typu Orlik w całym kraju. Projekt "Z Orlika na Stadion" stanowi platformę do rozwoju talentów i pasji do piłki nożnej, oferując młodym sportowcom unikalną możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zorganizowanych rozgrywkach. Uczestnicy mogą zgłaszać się w trzech kategoriach wiekowych: U-13, U-14 i U-15, co zapewnia sprawiedliwą rywalizację. Aby wyrównać szanse i umożliwić udział zarówno amatorom, jak i zawodnikom zorganizowanym w klubach, turniej oferuje dwie ścieżki: Junior, dedykowaną szkołom i drużynom amatorskim, oraz Junior Pro, przeznaczoną dla klubów i szkółek piłkarskich.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej turnieju, co ułatwia proces rejestracji i dostępność dla szerokiego grona młodych sportowców z całej Polski. Zostały przedłużone do końca czerwca. Do udziału w turnieju i podążania tą niezwykłą drogą gorąco zachęcają znani piłkarscy ambasadorzy, w tym reprezentant Polski i piłkarz FC Koeln Jakub Kamiński, sędzia międzynarodowy Szymon Marciniak, a także popularni influencerzy: Damian Bąbol, Grzegorz Jędrzejewski "Gabor", Kacper Misztal "Qesek" i Kamil Frąckowiak "Kamcio".

"Kilka tysięcy drużyn zarejestrowało się już do trzeciej edycji turnieju Z Orlika na Stadion – największego projektu piłkarskiego dla młodzieży w Polsce. Zapisy do turnieju przedłużone zostają do końca czerwca – by dać jak największej liczbie uczestników szansę walki o finał na wielkim piłkarskim stadionie. Gorąco zachęcają do tego piłkarscy ambasadorzy turnieju – m.in. Jakub Kamiński i Szymon Marciniak" - przekazali organizatorzy.

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Harmonogram turnieju

Tegoroczne zmagania w ramach turnieju "Z Orlika na Stadion" zapowiadają się niezwykle emocjonująco, a ich kulminacja nastąpi już w listopadzie. Harmonogram rozgrywek został precyzyjnie zaplanowany, aby zapewnić uczestnikom pełną i angażującą rywalizację na każdym etapie. Rozpocznie się on we wrześniu od etapu lokalnego, podczas którego młodzi piłkarze zmierzą się na boiskach w całej Polsce, stanowiąc pierwszy krok na drodze do marzeń o grze na profesjonalnym obiekcie. Październik przyniesie ze sobą rywalizację na poziomie regionalnym i makroregionalnym, z turniejami organizowanymi w 16 miastach Polski, co pozwoli wyłonić najlepsze drużyny z poszczególnych regionów. Wielki Finał, zaplanowany na listopad, będzie prawdziwą gratką dla 96 najlepszych drużyn z całego kraju, które zmierzą się w walce o zwycięstwo na profesjonalnym stadionie piłkarskim. To właśnie tam, w atmosferze prawdziwego sportowego święta, rozstrzygną się losy mistrzowskich tytułów w każdej kategorii wiekowej, a młodzi zawodnicy poczują smak wielkiej piłki.

Co więcej, dla 120 najlepszych zawodniczek i zawodników, oprócz prestiżowych tytułów mistrzów Polski, przewidziano wyjątkową nagrodę – możliwość wyjazdu na zgrupowanie piłkarskie do renomowanego zagranicznego klubu. Ubiegłoroczni triumfatorzy mieli okazję trenować przez tydzień w Barcelonie, w słynnej akademii piłkarskiej "La Masia", pod okiem doświadczonych trenerów, co było dla nich niezapomnianym doświadczeniem i cenną lekcją. Miejsce tegorocznego zgrupowania zostanie ogłoszone wkrótce w mediach społecznościowych turnieju, na profilu @zOrlikaNaStadion.

"Z Orlika na Stadion" - Benefity dla klubów, szkół i trenerów

Turniej "Z Orlika na Stadion" to nie tylko szansa dla młodych piłkarzy, ale również wyjątkowa okazja dla szkół, klubów sportowych i ośrodków aktywności fizycznej do aktywnego włączenia się w jego realizację. Wciąż trwa intensywna rekrutacja organizatorów początkowych etapów rywalizacji. Każdy podmiot posiadający doświadczenie w organizacji wydarzeń sportowych dla młodzieży może zgłosić się do przeprowadzenia lokalnych turniejów, stając się integralną częścią tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia. Zaangażowanie w organizację turnieju wiąże się z konkretnymi benefitami finansowymi – za przeprowadzenie turnieju z udziałem pięciu drużyn przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 1000 zł, co stanowi znaczące wsparcie dla lokalnych inicjatyw sportowych.

Dodatkowo, projekt oferuje szereg korzyści dla trenerów oraz zgłaszających się klubów i szkół. Trenerzy, którzy ze swoimi drużynami wezmą udział w turnieju, otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Kluby i szkoły, które zgłoszą do udziału w turnieju minimum jedną drużynę, wraz z wymaganymi zgodami zawodników, zostaną nagrodzone piłkami – ich liczba będzie uzależniona od liczby zgłoszonych zawodników z danego podmiotu. Cały program "Z Orlika na Stadion" jest realizowany w ramach ogólnopolskiego programu Aktywna Szkoła przez Fundację Orły Sportu. Jest to projekt o znaczeniu krajowym, finansowany ze środków budżetu państwa, za których dysponowanie odpowiada Minister Sportu i Turystyki. Ważnym elementem wsparcia i rozwoju turnieju jest też strategiczne partnerstwo z ORLENEM.