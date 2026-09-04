Kanapka i jabłko w promocyjnej cenie. Żabka rusza z ofertą na start roku szkolnego

Początek września to dla wielu rodzin czas powrotu do codziennej rutyny i organizacji szkolnych obowiązków. Żabka odpowiada na te potrzeby, oferując szybkie i wygodne rozwiązania, które pomagają skomponować śniadanie lub przekąskę w drodze do szkoły podczas codziennych zakupów. Z myślą o uczniach i ich rodzinach sieć przygotowała również specjalną promocję z okazji powrotu do szkoły.

Szczegóły promocji:

Promocja obowiązuje od 2 do 8 września 2026 r. lub do wyczerpania zapasów.

Dotyczy zakupu bułki Kłos lub kajzerki marki Tomcio Paluch wraz z jabłkiem.*

Cena promocyjna jabłka wynosi 0,67 zł za sztukę.

Promocja obejmuje maksymalnie 3 sztuki jabłek na jeden paragon.

*Promocją objęte są poszczególne warianty produktów mięsnych i wegetariańskich, które mogą być serwowane zarówno na ciepło, jak i na zimno: kajzerka Tomcio Paluch z twarożkiem, z szynką i serem oraz kebab, a także bułka Kłos Tomcio Paluch z jajkiem i bekonem lub z kurczakiem.

Bułka Kłos jest dodatkowo oznaczona zielonym symbolem „Porcja Dobrego!”, który wskazuje na produkt spełniający kryteria żywieniowe programu Żabki promującego wartościowe i dobrze zbilansowane posiłki.

Rola owoców w codziennej diecie

Owoce, w tym jabłka, są źródłem witamin, składników mineralnych oraz przeciwutleniaczy, a zawarty w nich błonnik wspiera pracę układu pokarmowego i odporność organizmu.

Chcemy wspierać rodziców i uczniów, pokazując, że wartościowe i pożywne śniadanie można skompletować szybko i w przystępnej cenie. Dlatego na początek roku szkolnego połączyliśmy produkty śniadaniowe z owocami w specjalnej ofercie, ułatwiającej dokonywanie lepszych wyborów żywnościowych – mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyczka kliniczna i doradca ds. dobrego żywienia. – Warto spożywać co najmniej pięć porcji warzyw i owoców dziennie, czyli około 400 gramów. W praktyce łatwo to zrealizować, zabierając do szkoły porcję owoców, na przykład jabłko czy banana jako element śniadania lub przekąski w ciągu dnia.

„Porcja Dobrego!” od Żabki

Od 2023 roku Żabka rozwija program „Porcja Dobrego!”, który wspiera klientów w wybieraniu wartościowych i zbilansowanych posiłków oraz przekąsek na co dzień. Obecnie obejmuje on około 140 produktów, od lemoniad i smoothie, przez kanapki i sałatki, aż po dania obiadowe - również w ramach „Obiadów czwartkowych” w promocyjnej cenie 7,99 za sztukę - które dodatkowo ułatwią organizację posiłków po powrocie do szkolnej rutyny. Oferta jest przygotowywana we współpracy z dietetykami i specjalistami ds. żywienia, a produkty dodatkowo oznaczane są skalą Nutri-Score, która pomaga ocenić ich wartość odżywczą.