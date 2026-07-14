Alert RCB na 14 lipca 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu alertu pogodowego do odbiorców przebywających w wybranych częściach Polski. Ostrzeżenie dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, które mają wystąpić dziś, 14 lipca.

W komunikacie wskazano, że możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. RCB apeluje również, by unikać otwartych przestrzeni. To najważniejsze zalecenie dla osób, które będą dziś poza domem w czasie pogorszenia pogody.

Gdzie obowiązuje ostrzeżenie przed burzami?

Alert został wysłany do osób przebywających na terenie województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Obejmuje także część województw wielkopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

W wielkopolskim chodzi o powiaty: kępiński, grodziski i nowotomyski. W lubuskim ostrzeżenie dotyczy powiatów: żagańskiego, żarskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, sulęcińskiego i świebodzińskiego. W świętokrzyskim alert objął powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski, a w łódzkim: pajęczański, radomszczański, wieluński i wieruszowski.

Burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Co robić?

RCB zaleca, by z parapetów i podwórek usunąć wszystkie przedmioty, które może porwać wiatr. Warto też zamknąć okna i drzwi, a samochód zaparkowany wcześniej pod drzewami przeparkować w bezpieczniejsze miejsce. Jeśli to możliwe, najlepiej pozostać w domu.

Osoby, które burza zastanie na zewnątrz, powinny jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie i nie zatrzymywać się pod drzewami. Trzeba również zadbać o bezpieczeństwo zwierząt, przygotować latarki z zapasem baterii i zachować ostrożność za kierownicą. RCB zwraca uwagę, że zagrożeniem mogą być łamiące się konary i drzewa, a przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.