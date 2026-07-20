"Kroplą deszczu" nuciła kiedyś cała Polska

Artysta jednego przeboju – tak w telegraficznym skrócie można podsumować karierę Gabriela Fleszara, który pod koniec lat 90. był na ustach wszystkich. Muzyk zawojował polską scenę muzyczną w 1999 roku z piosenką "Kroplą deszczu", która błyskawicznie stała się wielkim hitem; brylowała na szczycie list przebojów i szkolnych dyskotekach. Utwór "Kroplą deszczu" do dziś grany jest w rozgłośniach radiowych.

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Inne jego znane piosenki to: "Bilet do nieba", "Nasza droga donikąd", "Kto panem kto sługą”. Gabriel Fleszar nagrał w sumie trzy albumy. Są nimi:

"Niespokojny" (1999),

"Niespokojny II" (2001),

"Pełnia" (2003).

Wokaliście wróżono świetlaną karierę, ale niestety, Gabriel Fleszar usunął się w cień. Dlaczego? Jak sam tłumaczył w wywiadach, zawiniło tutaj jego własne nastawienie.

Wydaje mi się, że byłem zbyt skromny i pokorny, żeby stać się wielką gwiazdą maistreamu. Żeby rozkręcić taką karierę, musisz po części być człowiekiem, który potrafi naprawdę ostro rozpychać się łokciami. Nigdy nie należałem do takich osób – tłumaczył w rozmowie z Natemat.pl.

Warto wspomnieć, że Gabriel Fleszar ma na swoim koncie debiut filmowy. Muzyk zagrał główną rolę w filmie Bogusława Lindy "Sezon na leszcza". Jego ekranową partnerką była Anna Przybylska. Gabriel Fleszar w 2011 roku próbował także swoich sił w 2. edycji "The Voice of Poland". Trafił do drużyny Adama "Nergala" Darskiego, ale odpadł z programu na etapie Bitew.

Gabriel Fleszar ma dorosłego syna. Miłosz to jego wierna kopia

Gabriel Fleszar został ojcem w wieku 23 lat. Jego syn urodził się w 2002 roku i dziś jest już dorosłym mężczyzną. Miłosz Fleszar jest bardzo podobny do ojca. Chłopak odziedziczył po ojcu talent muzyczny. Wiadomo, że pisze wiersze i studiuje psychologię.

Ile lat ma Gabriel Fleszar?

Gabriel Fleszar urodził się 27 września 1979 roku w Złotoryi. Dziś ma 47 lata.

Gabriel Fleszar obecnie. Co się z nim teraz dzieje?

Muzyka nadal jest jego źródłem utrzymania. Z wywiadu dla serwisu cozatydzien.tvn.pl z 2022 roku dowiadujemy się, że Fleszar spełnia się teraz jako producent – praca w studiu sprawia mu ogromną przyjemność. Muzyk zajmuje się także profilaktyką uzależnień wśród młodzieży. Sam przez wiele lat walczył z uzależnieniem od papierosów. Fleszar opowiadał także w mediach o uzależnieniu od gier komputerowych.

Zaniedbałem swoje relacje towarzyskie czy zawodowe, jednak nie było to na tyle znaczące, żebym określał to np. punktem zwrotnym. Pojawiło się wiele przekłamań, tytułów "zaprzepaścił karierę przez nałóg", a to totalna bzdura, nigdy tak nie było. Moim jedynym uzależnieniem, z który walczyłem bardzo długo były papierosy. Paliłem je przez 15 lat, od 18. roku życia. Podejmowałem regularne próby rzucenia tego nałogu. Wydaje mi się, że udało mi się tylko dlatego, że zacząłem prowadzić spotkania profilaktyczne z młodzieżą – powiedział w "Dzień Dobry TVN".

W 2026 roku Gabriel Fleszar będzie występował w muzycznym show Polastu - "Twoje Twarz Brzmi Znajomo".

Zobacz w galerii, jak bardzo zmienił się twórca hitu "Kroplą deszczu". Gabriel Fleszar dziś wygląda zupełnie inaczej.