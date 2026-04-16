To koniec szerokich nogawek i luźnych jeansów? Jesienią wszyscy będą nosić ten krój - na jutro

Po okresie dominacji luźnych fasonów, w modzie denimowej nadchodzi zmiana kierunku, sygnalizująca powrót do bardziej dopasowanych krojów na nadchodzącą jesień.

Zmęczenie szerokimi nogawkami i naturalne dążenie do uporządkowania garderoby jesienią sprzyjają powrotowi fasonów podkreślających sylwetkę i nadających jej wyraźniejszą formę.

Nowy trend łączy klasykę z nowoczesnością, oferując bardziej dopasowane jeansy wykonane z elastycznych materiałów, z naciskiem na wysoki stan i prostą linię nogawki.

Jesienią na pierwszy plan wysuną się jeansy o prostym, węższym kroju, które są wszechstronne, łatwe do stylizowania z różnym obuwiem i staną się dominującym elementem jesiennych stylizacji.

Szerokie spodnie dawały poczucie komfortu i swobody, ale wiele osób zaczęło odczuwać modowe zmęczenie tym trendem. Jesień tradycyjnie sprzyja zmianom. Wtedy garderoba staje się bardziej uporządkowana, a stylizacje zyskują wyraźniejszą formę. Właśnie dlatego coraz częściej mówi się o powrocie krojów, które podkreślają sylwetkę i nadają jej bardziej zdecydowany charakter.

Trendy na jesień 2026

Nowy trend nie oznacza jednak całkowitego porzucenia wygody. Projektanci stawiają na kompromis między klasyką a nowoczesnością. Jeansy, które mają zdominować jesień, są bardziej dopasowane, ale wykonane z elastycznych, miękkich materiałów. Kluczowe stają się detale: wysoki stan, prosta linia nogawki i długość idealnie współgrająca z botkami czy loafersami.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Te jeansy będą hitem

Jesienią na pierwszy plan mają wyjść jeansy o prostym, wąskim kroju – coś pomiędzy dawnymi rurkami a klasycznymi straight leg. To fason, który delikatnie podąża za linią nogi, nie opina jej nadmiernie, a jednocześnie wygląda znacznie bardziej schludnie niż luźne modele.

Styliści podkreślają, że ten krój świetnie sprawdzi się zarówno w codziennych stylizacjach z swetrem i kurtką, jak i w bardziej eleganckim wydaniu z marynarką i koszulą. Co ważne, proste, węższe nogawki łatwiej zestawić z jesiennym obuwiem. na przykład botkami, kozakami lub mokasynami, bez efektu przytłoczenia sylwetki.

Choć szerokie jeansy nie znikną całkowicie, wszystko wskazuje na to, że to właśnie ten bardziej uporządkowany, prosty krój stanie się jesiennym numerem jeden i na dobre przejmie ulice.

